"Hay que mejorar la atención sanitaria en las residencias"

¿Por qué se reduce el equipo del Corecaas?

Estaba dimensionado y no se podía justificar que siguiera con tanta gente. Era necesaria una reconfiguración con un equipo más pequeño que va a seguir pendiente de las incidencias en las residencias, que es una población vulnerable con la que hay que seguir trabajando.

¿Qué trabajo ha tenido este equipo?

Se creó para atender las incidencias por covid en las residencias de mayores, discapacitados, menores o sin techo hace dos años. Más tarde, en mayo de 2020, el exgerente del SMS, Asensio López, y el exconsejero Manuel Villegas nos pidieron elaborar una estrategia para la atención a pacientes crónicos y de coordinación sociosanitaria en el Servicio Murciano de Salud. Ahora se queda un dispositivo que solo va a dedicarse a la atención en residencias y las demás funciones, en principio, irán a otras unidades del SMS.

Han tenido un intenso trabajo en la gestión de los brotes en algunos municipios.

Parte de nuestro mandato consistió en atender municipios con alta incidencia donde habían personas en situación de vulnerabilidad habitacional o laboral, como temporeros o inmigrantes, que atendimos para evitar más infecciones. Trabajamos en Totana, San Pedro, Torre Pacheco, Abanilla o Puerto Lumbreras, con intervenciones comunitarias en momentos con alta incidencia donde hacía falta reforzar la estrategia de contención del virus sobre el terreno.

¿Cómo se gestionaron estas situaciones?

Nuestro día a día era llegar a los colectivos más vulnerables, porque no les llegaba la información más adecuada, a veces por problemas idiomáticos y otras veces porque tenían que ir a trabajar como temporeros y no se podían quedar en casa. Hablamos con los empresarios para que los traslados fueran seguros; estuvimos en mezquitas para que los imanes nos ayudaran a trasladar las medidas de Salud Pública u ofrecíamos tests de diagnóstico rápido por las tardes. Trabajábamos barrio a barrio.

¿El trabajo de este servicio ha evitado un daño mucho mayor de la covid en las residencias?

No tengo ninguna duda. Ha habido momentos difíciles con los primeros brotes que se detectaron, como el de la residencia Caser de Santo Ángel, cuando no teníamos un dispositivo tan avanzado. Las familias no están contentas con cómo fue todo, pero con los medios que teníamos fuimos a las residencias y creo que sí se evitó un daño mucho mayor. La covid ha sido una tragedia, pero nuestras actuaciones han paliado en gran medida el sufrimiento que se producía en las residencias.

¿Qué retos quedan pendientes?

Hay que mejorar la atención sanitaria en las residencias en general, y no solo para la covid. En las residencias han habido brotes de gripes, gastroenteritis, problemas con la atención a los enfermos vulnerables o con enfermedades muy avanzadas. No tienen una buena atención sanitaria por parte del sistema público. Creo que se tienen que mejorar las intervenciones desde el SMS en las residencias, que hasta ahora han estado ajenas con la falsa creencia de que estas ya tenían médicos propios.