López Miras pedirá a Feijóo la convocatoria del congreso regional

El presidente del PP en la Región de Murcia, Fernando López Miras, anunció ayer que solicitará a la nueva dirección nacional la convocatoria del congreso autonómico, que debería celebrarse este año. Tras la clausura del congreso extraordinario de su partido en Sevilla, López Miras recordó que es la ejecutiva nacional la que tiene que convocar estos cónclaves regionales. «Yo creo que debe haber un congreso en el Partido Popular de la Región de Murcia, es importante que se celebre y por supuesto que lo solicitaré», indicó.

A pesar de que llegó a convertirse en el único presidente autonómico que no veía con buenos ojos la celebración del un congreso extraordinario para resolver la crisis abierta por el enfrentamiento entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, Fernando López Miras puede sacar pecho del papel que ha jugado el PP de la Región de Murcia en la cita que ha encumbrado a Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente del partido. No solo no acusó su dilación en apoyar sin reservas los aires de cambio que se estaban dando en su partido a nivel nacional, sino que ha visto cómo la representación popular murciana ha salido reforzada y ha ganado peso en los principales órganos de dirección del partido. «La Región de Murcia es importante para el presidente Feijóo; el PPRM sale con más representación en los órganos nacionales», celebró el presidente.

Miras hacía alusión de este modo a la incorporación al Comité Ejecutivo Nacional del PP del alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, y la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez, y en la Junta Directiva Nacional, del alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez.

El presidente regional hizo «un balance muy positivo de este Congreso en el que el PP sale más fuerte, unido y cohesionado», y destacó que Núñez Feijóo es «el mejor líder posible y será el próximo presidente del Gobierno de España». Asimismo, se mostró convencido de que «ahora empieza algo bueno para nuestro país de la mano de Feijóo, que tiene la hoja de ruta muy clara y que ha formado un equipo rodeado de los mejores». Según Miras, el barón gallego "tiene claro cómo hay que ayudar a las familias, a las empresas, a los autónomos y cómo hay que bajar impuestos o cómo garantizar unos servicios públicos", además de una hoja de ruta con la que "salir de la crisis económica y social, para tomar decisiones donde el Gobierno de Sánchez no las está tomando".

Da las gracias a Casado

Sobre la intervención de Pablo Casado, al igual que hicieran otros dirigentes y presidentes autonómicos, indicó que estuvo «a la altura de las circunstancias», con un discurso «que expresa muy bien estos cuatro años». Cree el presidente regional que el PP tiene «mucho que agradecerle».

Además, aseguró que entiende que el exlíder de los populares quiera en este momento «dedicarse más a su familia», y reconoció que «tiene un afecto personal» por Casado. «Tanto él como todos en el partido hubiéramos deseado que todo hubiera sido de otra manera», señaló en relación con su marcha. Sin embargo, el líder de los populares murcianos destacó que, «la realidad es la que es, había que cerrar esa crisis lo antes posible, y creo que se hizo de la mejor manera posible».

Patricia Fernández

Entre la amplia comitiva murciana en Sevilla se dejó ver a Patricia Fernández. La alcaldesa de Archena siempre ha sido señalada como posible rival de Fernando López Miras en el próximo congreso regional, aunque todavía no ha confirmado sus intenciones públicamente.