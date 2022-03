Los bocinazos de los transportistas en huelga que tomaban este lunes Ronda de Garay, en Murcia, perturbaron el descanso de los más vulnerables: los enfermos. "Respetando el derecho de los transportistas a manifestarse, es necesario pensar también en el necesario descanso de los pacientes ingresados en los hospitales", escribía en sus redes sociales el director médico del Reina Sofía, Fernando de la Cierva.

"Llevamos media mañana con los camiones pitando debajo del hospital", apuntaba el doctor, al tiempo que dejaba claro que repeta "el derecho de los transportistas a manifestarse".

El médico no fue el único en pronunciarse a este respecto. Distintos usuarios de redes sociales hacían lo mismo. "Ustedes están perdiendo la razón cuando son capaces de no respetar a los enfermos y moribundos y hacen esto delante de un hospital", lamentaba otra persona. "Les he pedido a varios de ustedes que, en este tramo del recorrido justo delante del hospital, no piten y su respuesta ha sido pitar más fuerte. Muchas gracias en nombre de los enfermos", añadía.

Los bocinazos en Murcia también interfirieron en la Justicia. "El ambiente está contaminado acústicamente", afirmaba Álvaro Castaño, magistrado presidente de la sala en la que comenzó el juicio del acusado de matar a martillazos a su esposa en Cartagena.

De hecho, el forense Juan Pedro Hernández, que declaraba como testigo en la vista, se veía obligado a quitarse la mascarilla para poder ser escuchado y entendido por los miembros del jurado.

"En plena pandemia nos pidieron ayuda. Y la dimos, trabajando día y noche. Ahora necesitamos vuestro apoyo. Gracias", rezaba el cartel que colgaba de uno de los camiones.

Segunda semana de paro

Este lunes la huelga de transportistas entra en su segunda semana, y afronta unos días claves a la espera del resultado de las negociaciones en Madrid, con reuniones entre el sector, la vicepresidenta económica Nadia Calviño y las ministras de Hacienda y Transportes, María Jesús Montero y Raquel Sánchez.

El paro está haciendo estragos. Dos gasolineras de la Región se han visto obligadas a cerrar temporalmente por el paro del transporte.