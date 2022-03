«Esto va a durar todo el tiempo que la ministra de Transportes quiera», manifestaba este jueves Francisco Durán, uno de los transportistas de Cartagena en paro desde el pasado lunes. Asegura que el objetivo de la protesta es conseguir que la titular de Transportes, Raquel Sánchez, se siente a hablar con los autónomos integrados en la Plataforma Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera, la organización que convocó la huelga, y le reprochan que se haya reunido con los representantes de las patronales que no están en paro.

«Ellos no tienen camiones, los camiones los tenemos nosotros. Ellos tienen las cargas y nosotros tenemos la maquinaria», advirtió.

Francisco Durán sostiene que los autónomos en paro «lo que más queremos es salir a trabajar a la carretera, que para eso somos transportistas, para traer la comida a casa, no solo facturas que no podemos pagar. Lo que sabemos hacer es conducir un camión».

El transportista asegura que en la actual situación, debido a los precios del gasoil, los camiones están teniendo pérdidas, lo que lleva a muchos profesionales a endeudarse. «Hay compañeros a los que les están embargando su casa, porque no pueden pagar», se lamentaba.

Francisco Durán alerta de que los huelguistas están dispuestos a mantener al paro hasta que consigan reunirse con la ministra de Transportes para que les dé una solución a sus reivindicaciones y les garantice la rebaja del precio del combustible.

Asegura que no abandonarán la protesta hasta conseguirlo y le reprochan que «se reúna con la patronal y con los sindicatos, pero no con nosotros».

La Plataforma convocante emitió un comunicado este miércoles por la noche en el que se lamentaba de que los transportistas en paro están siendo «criminalizados» por la ministra y dejaba clara la decisión de continuar: «Seguiremos hasta el final, con nuestros camiones parados y concienciando a los pocos compañeros que todavía no decidieron el apoyo a la lucha por su pan».

También advertía de que «el desabastecimiento será inevitable e inmediato, pero nunca se nos podrá culpar de no trabajar por no poder perder más dinero y por no tenerlo».