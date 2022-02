La Administración dice haber abonado siniestros de menos de 25.000 euros

Sobre el hecho de que las aseguradoras no hayan abonado indemnizaciones por siniestros en el tiempo que ha durado la cobertura de su póliza (al no haberse llegado al 1,5 millones que el SMS debe pagar de forma inicial), el Servicio Murciano de Salud da la vuelta al asunto y afirma que «no es cierto que no se hayan abonado siniestros», ya que «se pagan desde el Servicio Murciano de Salud los de menos de 25.000 euros. Y a partir de un millón y medio acumulado anual lo paga la compañía , como viene reflejado en el contrato». Pero no aclaran si se ha llegado a ese millón y medio, que es lo que está bloqueando la parte que asumen las compañías.

La Administración ha ido abonando pequeños expedientes, pero estos no llegan al máximo recogido en la cláusula del contrato. A esto se une que lo pagado en concepto de franquicia de 25.000 euros no computa en el límite agregado establecido en 1,5 millones, según confirman expertos a LAOPINIÓN. El SMS insiste en que ellos han venido abonando expedientes y «se siguen pagando según se resuelven», aunque «muchos de ellos se desestiman. Renovarán a Berkshire El actual seguro del SMS con la compañía Berkshire vence el próximo mes de marzo, pero está previsto renovarlo por un año más.