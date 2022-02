"Los ciudadanos de Rusia tampoco queríamos una guerra"

«Preocupación». Es la palabra que más repite la moscovita Valeria Dennis al otro lado del teléfono respecto al conflicto que mantiene su país, Rusia, con Ucrania: «Nadie quería esta situación de sufrimiento por la guerra», admite. Valeria Dennis dejó Moscú por Murcia hace años y ahora es directora de la Escuela de Danza Bolsoi Balley Academy de la calle Acisclo Díaz de Murcia, en pleno corazón de la capital.

Apuesta por que pronto los gobiernos de ambos países lleguen, a través del diálogo, a una solución que contente a ambas partes: «No pueden forzar tanto la situación», afirma, más aún cuando, dice, los ciudadanos rusos «no apoyan a Vladimir Putin» y las decisiones que ha tomado.

Como ciudadana rusa, ¿cómo está viviendo el conflicto que mantiene su país con Ucrania?

Lo estoy viviendo mal, con mucha incertidumbre. La situación no es nada fácil ahora mismo. Estoy bastante preocupada por no saber hasta ahora cómo se van a desarrollar los acontecimientos y hasta qué punto puede llegar el conflicto entre los dos países.

¿Entiende la sociedad rusa las últimas decisiones que ha tomado Putin estos días?

No, no se pueden entender. Los ciudadanos rusos no apoyan a Vladimir Putin. La sociedad rusa, mi familia y mis amigos también están preocupados. Nadie quería esta situación de sufrimiento por la guerra, menos aún al ver las imágenes de estos días. Los gobiernos ruso y ucraniano tendrían que haber apostado por la vía del diálogo y haber hablado más para llegar a un acuerdo, pero tengo que decir que hay partes en las que creo que mi país tiene cierta razón: no se está cumpliendo el acuerdo de Minsk en muchos puntos (tratado entre ambos países que acordaba el alto el fuego bilateral inmediato con un protocolo de doce puntos para tratar de solucionar el conflicto que comenzó en 2014) y Rusia está preocupada por el despliegue de fuerzas militares de otros países fuera de sus fronteras.

La sociedad rusa, además, ha dejado claro con numerosas concentraciones en varias ciudades que tampoco quiere una guerra...

Así es. En Rusia nadie quiere una guerra, todo el mundo tiene mucha pena y miedo por no saber lo que puede pasar.

¿Cree que puede haber un ‘final feliz’ para el conflicto o que con el paso de los días se va a recrudecer la situación?

Creo firmemente que se va a encontrar una solución. Espero que lo antes posible termine esta lucha y que las autoridades lleguen a un acuerdo por ambas partes. No pueden forzar tanto la situación.

En el caso de sus familiares y amigos en Rusia, ¿cómo lo están viviendo ellos desde allí?

Igual de mal. Están muy preocupados también por la economía. Esta guerra, por el momento, nos ha afectado mucho desde el punto de vista económico: el precio de la mayoría de los productos se ha disparado un 30% más de repente. Por ello, la gente ha empezado a comprar muchos electrodomésticos: televisiones y teléfonos móviles. Hay mucha demanda y en muchas ocasiones es difícil encontrarlos. Otra cuestión que les preocupa son sus ahorros al tener la incertidumbre sobre qué puede pasar. En estos momentos, la sociedad no confía mucho en las entidades bancarias y no sabe qué es lo que va a pasar con ellas, por lo que están sacando dinero de los cajeros para tratar de tener algo.

Su marido, el director de orquesta César Álvarez, tiene que ser evacuado de Rusia

Al marido de Valeria Dennis, el asturiano César Álvarez, ex profesor del Conservatorio de Música de Murcia y director de numerosas orquestas nacionales e internacionales -incluida la Sinfónica de Murcia- el estallido del conflicto que tiene en vilo a todo el mundo le pilló en la ciudad rusa de Sochi, donde estaba invitado a participar en el Festival Internacional de Invierno de la ciudad, uno de los más prestigiosos del mundo.

Explica que durante esta semana todo iba normal, «hasta el jueves por la mañana, cuando nos levantamos con la noticia de que Rusia había iniciado una maniobra para poder liberar el Donbás. Nosotros aquí no corríamos peligro en ningún momento, pero sí que se cerró el espacio aéreo», explica a LA OPINIÓN.

Ante la creciente escalada de tensión entre ambos países y la incertidumbre de no saber ni cómo ni cuándo podía terminar, anoche finalmente pudo aterrizar en suelo español a través del aeropuerto de Alicante «con la mayor tristeza que haya sentido» nunca por la situación: el director de orquestas llegó al país ruso en el año 1993 y a lo largo de estos años se ha sentido «un ciudadano más de Rusia» al desarrollar gran parte de su vida laboral y profesional en el país ruso.