El eurodiputado del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, aseguró ayer durante su visita a la Región (mantuvo reuniones en Murcia, Cartagena y Lorca) que la Unión Europea tendrá lista en marzo la propuesta de ‘cláusulas espejo’ para exigir a los productos que vengan de fuera de la Unión las mismas características y requisitos que se le piden a los productores europeos, de tal forma que se acabe con esa «competencia desleal».

Zoido explicó que ha abordado este asunto en una reunión reciente con el ministro francés de Agricultura y Alimentación, Julien Denormandie, país que preside la UE durante el primer semestre de 2022.

El exministro de Mariano Rajoy hizo estas declaraciones en el transcurso de una rueda de prensa, tras mantener una reunión con representantes de las entidades profesionales agrarias y asociaciones agrícolas y ganaderas de la Región, junto al secretario general del PPRM, José Miguel Luengo, y el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo.

Asimismo, el europarlamentario recordó que, «en un marco de descontento general y en plena pandemia, nuestros agricultores y ganaderos dejaron sus reivindicaciones y se pusieron al frente de sus negocios, y fueron capaces de suministrar a todos los supermercados en lo peor de la covid». Para él, «el mejor ejemplo son los agricultores de la Región de Murcia».

Críticas a Garzón

El eurodiputado aprovechó su visita para destacar que el sector agrario español «no se parece nada a la radiografía que un ministro del Gobierno de España quiso hacer del sector de la ganadería».

Sobre la polémica sobre las declaraciones que realizó Alberto Garzón en el diario The Guardian, Zoido mostró su sorpresa por el «ataque al sector primario» y que no se hayan tomado aún medidas. «No salgo de mi asombro con que no haya dimitido, pero tampoco con que el presidente del Gobierno no haya sido todavía capaz de cesarlo».