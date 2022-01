Los principales productores del porcino de la Región se han reunido este mediodía en Lorca con el ex ministro del Interior y eurodiputado del Partido Popular y miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en el Parlamento Europeo, Juan Ignacio Zoido. El eurodiputado defendía a “un sector ganadero tremendamente competitivo, que cumple toda la normativa medioambiental, que cuida a los animales y que no se parece nada a la radiografía que un ministro del Gobierno de España quiso hacer del sector de la ganadería”.

Defendía, pero también criticaba la actitud del ministro de Consumo. Sobre las acusaciones que realizó a la carne española Zoido era tajante: “Eso es una mentira como un castillo. Hasta el propio comisario de Agricultura ha tenido que descalificarlo. El comisario dijo que la carne española es de la misma calidad que la mejor de las que haya en la Unión Europea”.

El eurodiputado mostraba su sorpresa por el ataque al sector primario y que no se hayan tomado aún medidas. “Lo que no salgo de mi asombro es que todavía siga siendo ministro de Consumo. Que no haya dimitido, pero también que el presidente del Gobierno, en un sector tan importante y con lo que está en juego, no haya sido todavía capaz de cesarlo. Cuanto más tiempo esté, más daño está haciendo a un sector tan importante como es el sector ganadero”.

Zoido argumentaba que “esto no pasa por casualidad” e insistía en que desde hace algún tiempo se está haciendo una “criminalización del sector de la ganadería en Europa y eso está llegando a España”. Se está descalificando “al ganadero, a sus métodos y a la propia carne para que dejemos de consumirla”, lo que tachaba de “falta de respeto a la labor de empresarios y ganaderos que están en pequeñas, medianas y grandes granjas y también en extensivo, dedicándose al cuidado y explotación de ganado para después ponerlo en el mercado”.

Destacaba que el sector de la ganadería “genera empleo, localización en las zonas rurales, evita la desertización de esas zonas y forman parte de una exportación cada día mayor y a mayor número de países, por lo que pedimos desde el PP que haya respeto a esa actividad, pero al mismo tiempo al consumo de la carne por todos aquellos que quieran hacerlo”.

El eurodiputado aseveraba que recientemente se ha reunido con el ministro francés de agricultura y que le pidió que durante la presidencia de Francia en la Unión Europea “se realicen campañas para que se deje de criminalizar el consumo de carne”. Y reiteraba que “ya está bien de tantas críticas infundadas y de criminalizar a un sector de forma injusta”. Por último, hacía un simil con productos extranjeros. “A ningún ministro alemán se le ocurre salir a criticar sus coches, ni a un político francés su vino y champán. No es lógico que quien tiene que defender nuestros productos los critique”.