El temor al desabastecimiento empieza a cundir en los establecimientos de alimentación de la Región. Algunos comerciantes tratan de animar a sus clientes a adelantar las compras navideñas para evitar que el paro patronal de las empresas del transporte convocado entre el lunes y el miércoles de la próxima semana y la huelga de los camioneros prevista a partir del jueves les impida atender sus pedidos en plenas fiestas. Los mercados de abastos de Murcia abrirán este domingo durante varias horas para que los vendedores puedan aprovisionarse y llenen sus cámaras antes del inicio de la protesta. Los supermercados aseguran contar con plataformas logísticas capaces de garantizar el abastecimiento, pero alertan de que es necesario que se les declare «servicio esencial» para que sus camiones puedan seguir circulando y tengan incluso protección en caso de que sea necesario.

De llegar a materializarse ambas protestas, el transporte de mercancías por carretera pararía en la Región desde el 20 de diciembre hasta el 2 de enero, coincidiendo con el periodo del año en el que se produce un mayor consumo de productos frescos en todas las familias. Entre el 20 y 22 están convocadas al cierre patronal las 3.800 empresas y transportistas de la Región, que se han adherido a la convocatoria del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), en el que están representadas las patronales del sector.

Entre el 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, y el 2 enero están llamados a la huelga los 25.000 trabajadores de las empresas transporte de la Región. Los sindicatos CC OO, UGT y USO han convocado esta protesta para obligar a la patronal regional Froet a negociar el convenio colectivo, bloqueado desde 2019.

Los comerciantes de los mercados de abastos del municipio de Murcia y el Ayuntamiento han acordado abrir las plazas el domingo por la mañana entre las 9.00 y las 12.000 horas para que los vendedores puedan aprovisionarse y aprovechen la mañana para llenar las cámaras.

No obstante, los comerciantes son conscientes de que la capacidad de almacenamiento de sus cámaras es reducida, por lo que temen que la situación se complique si se mantienen los paros.

«Estoy preocupado», asegura el presidente de la asociación de comerciantes de la Plaza de Abastos de Vistabella, Francisco Javier Belmonte, que trata de animar a sus clientes habituales a que adelanten los encargos navideños.

«Le estoy diciendo a la gente que no sé si la semana que viene voy a poder atender los pedidos. Los clientes son parte de la familia», explicó a La Opinión.

Belmonte, que tiene una carnicería en la plaza de Vistabella, asegura que los consumidores no sienten ninguna inquietud ante los problemas que puede originar el paro del transporte. «Se plantean que si no hay una cosa, comerán otra. No hay pánico, como ocurrió con la covid», cuando todo el mundo quiso hacer acopio de los productos más necesarios y algunos llegaron a desaparecer de las estanterías.

Sin embargo, él asegura que está «nervioso».

También el secretario general de la Asociación de Supermercados de la Región (Asumur), Javier Ruano, se muestra «preocupado» ante el conflicto y apunta que la solución es garantizar el aprovisionamiento a los establecimientos de alimentación declarándolos servicios esenciales. «Lo importante es que se nos declare como sector esencial para que se garantice el abastecimiento e incluso la protección a los vehículos, en caso de que sea necesario».

Ruano asegura que las cadenas de supermercados de la Región disponen de «plataformas logísticas» que les permitirían mantener el suministro a su tiendas. «No es lo mismo disponer de un producto de la Región que tener que traerlo de otra comunidad. Lo normal es que no haya problemas. En otras huelgas del transporte no los hemos tenido», precisó.

Los exportadores de frutas y verduras también sufrirán las consecuencias del paro en caso de que sus productos dejen de salir al extranjero en plena campaña. El presidente de Proexport, Mariano Zapata, manifestó ayer a Onda Regional que los problemas en el campo se acrecentarían en caso de que suban las temperaturas, ya que el calor acelera la maduración de las cosechas y no permite aplazar la recolección.

Por su parte, el presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región (Fecoam), Santiago Martínez, señala que las empresas «aguantaremos en las cámaras todo lo que podamos». Santiago Martínez defiende que «hay que respetar a la gente, porque tienen razón».