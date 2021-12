Laura Lucerga (25 años, La Unión) hizo historia el pasado fin de semana. Por primera vez, una persona de la Región de Murcia asume una vicesecretaría general en las Juventudes Socialistas de España (JSE).

Fue del todo inesperado. Al menos, para ella «fue un sorpresón». Ni siquiera iba a acudir al 26 Congreso Federal de la organización juvenil del PSOE por motivos laborales. Lucerga compagina su estudio de una oposición para ser profesora de Educación Primaria con su trabajo en el supermercado en Alhama de Murcia, donde reside actualmente. Cuando terminó el sábado, la llamaron: «Laura, hazte la maleta, cógete un autobús». Horas después, ya estaba en Madrid. «Que el secretario general de las JSE cuente contigo es un honor que sigo asimilando», asegura.

Además de vicesecretaria general, esta joven también se hace responsable de la Secretaría de Ecofeminismo y Transición Ecológica. «Lo que hace este movimiento, que entreteje el ecologismo y el feminismo, es señalar el modelo de vida patriarcal, ecocida y capitalista en el que vivimos. Es importante que se introduzca en una secretaría porque es un asunto imprescindible», considera.

La unionense se pone al frente de temáticas que provocan un gran rechazo en algunos sectores ultraconservadores, pero eso no solo no le preocupa, sino que le sirve como aliciente para seguir trabajando. «Ahora hay que luchar mucho más por nuestra generación y por las que vienen. Abandonar la política para centrarme en la oposición sería el camino fácil. Le haría un favor a la gente que, precisamente, no entiende por qué hay una secretaría de ecofeminismo; los mismos que se vuelven a cuestionar debates que ya estaban asumidos».

La primera de su familia

Lucerga decidió afiliarse al PSOE cuando comenzó a estudiar en la universidad, hace ahora siete años.

Su interés no nació en casa. «A mi familia siempre les ha preocupado la política, pero nadie había estado en el partido antes», reconoce. Estar en contacto con «gente de distintas partes de la Región» le ayudó a «dar el paso».

No obstante, no se reconoce en el discurso crítico que normalmente se hace sobre las juventudes de los partidos. «Nunca me he planteado vivir de la política. Me afilié porque considero que es una forma de cambiar el modelo de vida de los jóvenes, ya que tenemos que lidiar con problemas muy injustos. Yo estudio para ser profesora, que es en lo que me quiero convertir, pero estoy decidida a aportar si me dan la oportunidad de representar a tanta gente y cambiar la sociedad».

Agradecida a Conesa y Vélez

El nuevo presidente de Nuevas Generaciones no tuvo reparos en decir que es «fan de López Miras», pero Lucerga es mucho más comedida: «Ser fan de alguien hay que dejarlo para otro ámbito, lo que sí se espera de mí es que esté al lado de quien dirige el partido. Doy las gracias por tener referentes que nos dan el espacio que merecemos».

En este sentido, reconoce que el exsecretario general Diego Conesa dio «voz» a las JSRM. «Nos unimos mucho más y nos dimos cuenta de que podemos cambiar las cosas desde el partido».

Asegura que «José Vélez hace lo mismo» y, prueba de ello, es que «ha colocado a muchas personas de las Juventudes en la Ejecutiva Regional».