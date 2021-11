«Estamos en Murcia porque no hay mejor escenario ahora que Murcia para hablar de igualdad, coeducación y lenguaje inclusivo, lamentamos que la consejera no esté aquí y no nos reciba». Así se expresaba este sábado Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa), de la que forma parte la Federación Regional de AMPAS Juan González, en la LXI Asamblea que esta agrupación celebró en Murcia.

En el acto, que tuvo lugar en el Moneo, estuvo presente Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, que abogó por «dar un salto en el sistema y poner en marcha medidas a favor de la igualdad». Sobre el lenguaje inclusivo, comentó al público lo extraño que sonaría que él dijese «les traigo el recuerdo de la señora el ministro de Educación de España», en masculino, cuando la titular de la cartera es Pilar Alegría.

Tiana pone el acento en lo que el lenguaje "refleja respecto a las estructuras de poder, de dominio y de representación"

«Sonaría más que anacrónico», remarcó Alejandro Tiana, a lo que añadió que esto «muestra el poder que tiene el lenguaje en algunas cosas y lo anacrónico que puede ser, lo que refleja respecto a las estructuras de poder, de dominio y de representación».

El presidente de la Región, López Miras, decía ayer mismo, sobre la polémica de quitar el lenguaje inclusivo de los libros de texto, que su Gobierno hacía «recomendaciones», aunque no imponía nada.

Al acto del Moneo asistió el actual secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, que aprovechó la coyuntura para mostrar el apoyo de su partido a «la educación pública, inclusiva y en diversidad», la cual, dijo, los socialistas «vamos a defender».

En contraposición, estimó Conesa, se encuentran «la amenaza y el abandono de la consejera de ultraderecha de López Miras», en referencia a Mabel Campuzano, la titular de Educación, la misma que la presidenta de la Ceapa lamentó que no les recibiese.

Desde la Intersindical, asimismo, valoraron «un encuentro para hablar de una educación pública inclusiva, igualitaria y de calidad» y precisaron que «parece que a la consejera de Educación y Cultura no le interesan estos temas, porque no ha querido ir».

Murcia pide 2 de los 8 millones

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, asistió a la LXI Asamblea General de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado, donde aprovechó para pedir al Gobierno regional que «destine al menos 2 de los 8 millones iniciales de un total de 40 que el ministerio transferirá a la Comunidad Autónoma para la educación de 0 a 3 años».

«Desde el Ayuntamiento ya estamos perfilando los solares que podrían acoger dos nuevas escuelas infantiles en el municipio. En cuanto exista el compromiso de la Comunidad Autónoma desde el Ayuntamiento nos comprometemos a construir estas dos nuevas instalaciones educativas», manifestó.

Serrano valoró a la Ceapa «la enorme valía de vuestro incansable y reivindicativo esfuerzo por mantener y aumentar la calidad de la escuela pública», informa el Consistorio.