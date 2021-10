En un acto más austero de lo habitual, debido a las restricciones aún vigentes, la Guardia Civil de la Región honraba hoy a su patrona, la Virgen del Pilar, en una ceremonia que servía también para recordar a todos los fallecidos por culpa del coronavirus.

En el acto, recibieron la Encomienda de la Orden del Mérito Civil el coronel jefe, Jesús Arribas, y la Medalla del Mérito de la Seguridad Vial el comandante de Tráfico, José Ángel Jurado.

En su alocución, Arribas habló de la labor del Cuerpo durante la pandemia, pues los guardias civiles se emplearon a fondo cuando el país estaba confinado. También insistió en hacer un "homenaje a los que han perdido su vida por la covid".

El delegado del Gobierno, José Vélez, apuntó en su discurso que "Pérez Galdós, narrador esencial de nuestra historia y novelista histórico por excelencia, poseía en la observación y sus técnicas costumbristas algunas de sus mayores virtudes literarias, y al contextualizar el nacimiento de la Guardia Civil “en el seno de España”, daba a entender que el sentimiento de afecto popular que generaba lo justificaba el hecho de que la mayoría de sus miembros surgiera de las clases humildes".

"Me esforzaré siempre para que la Región de Murcia no sea un destino más, sino la meta", dice el delegado

"Interpretación que, como podemos ver, es perfectamente extrapolable a la España actual, en la que, a pesar del espectacular proceso de crecimiento y modernización del Cuerpo; la atención, el auxilio, el servicio y cercanía al ciudadano sigue siendo su seña de identidad más reconocible y reconocida", destacó.

Manifestó, sobre la covid, que "hace un año y medio un fenómeno desconocido hasta entonces nos golpeó con fuerza y nos situó frente al espejo de nuestra propia vulnerabilidad. Y nosotros, infalibles como nos creíamos, y aturdidos como nos quedamos, encontramos en la Guardia Civil y en tantos otros servidores públicos el ejemplo necesario de coraje, determinación, empuje y solidaridad que terminó calando en un admirable ejercicio colectivo de madurez y responsabilidad demostrado por toda la sociedad española".

En su opinión, "año tras año, seguimos sorprendiéndonos del extraordinario trabajo y dedicación de nuestros servidores públicos. Y créanme que el día que no lo hagamos, quizá hayamos empezado a dejar de valorar adecuadamente una de las mayores garantías y privilegios de los que gozamos como españoles". "Me esforzaré siempre para que la Región de Murcia no sea un destino más, sino la meta", subrayó el delegado.

Botellones, "actos aislados"

El delegado del Gobierno, José Vélez, indicó hoy, en el acto de la patrona de la Benemérita, que es “un día de celebración, un día importante, de homenaje a la Guardia Civil por su trabajo de todo el año, que recuperamos tras esta situación tan trágica de pandemia”. “Un día de la celebración de la ciudadanía”, insistió,

Preguntado por el botellón de Cartagena, elogió la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y dijo que “se debe hacer un esfuerzo, y es una recomendación que le hago al concejal del Ayuntamiento de Cartagena”. “Le pido que sea más exigente a la hora de poner las medidas para que no se produzcan estos botellones”, afirmó, y sostuvo que en la Región no hay un problema de bandas: “son hechos aislados que se producen”.

Al acto asistieron el presidente del TSJ de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme; el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera; el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, y el presiente de la Asamblea, Alberto Castillo, entre otras autoridades civiles y militares.