En un mundo que debe trabajar para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha quedado demostrado que un producto financiero puede ser rentable, sostenible y contribuir a mejorar la sociedad, gracias a la involucración de los clientes. Un ejemplo de ello es el Fondo BBVA Futuro Sostenible ISR, que tiene como finalidad mostrar el compromiso del banco con la sociedad.

El fondo destina un 25% de la comisión anual de gestión a iniciativas sociales, entre ellas el proyecto ‘Respiro para ELA’ de la Fundación Francisco Luzón, que ha recibido este año 35.000 euros, de los que 4.900 euros son para la Asociación ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) de la Región de Murcia. Para explicar este proyecto y el funcionamiento del Fondo BBVA Futuro Sostenible ISR, el jueves se celebró en el diario LA OPINIÓN un acto en el que participaron el presidente de dicha asociación, Damián Guerao; el responsable territorial de Fondos de Inversión de BBVA, Juan Carlos Hernández; y el director de zona de BBVA en Murcia, Juan Pablo López.

Guerao destacó la importancia de esta ayuda para los pacientes de ELA, que «es una enfermedad neurodegenerativa que no afecta a la capacidad cognitiva, por lo que la persona se siente encerrada en un cuerpo que ha dejado de funcionar», a la vez que indicó que también beneficiará a las familias, que «sufren problemas muy graves».

«Gracias a este proyecto premiado se proporcionará un mayor bienestar a los enfermos y a sus familias», afirmó Guerao, que explicó que en la Región de Murcia hay alrededor de 110 afectados por ELA, de los que la mitad pertenecen a la Asociación, que nació en 2018 con el objetivo de promocionar la investigación y, sobre todo, de mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de logopedas, ayuda psicológica, comunicadores, etc.

Guerao explicó que con el dinero aportado por el Fondo BBVA Futuro Sostenible se podrán realizar 80 sesiones de fisioterapia y dar formación a los cuidadores de enfermos. También subrayó que toda ayuda es necesaria, pues «muchas familias tienen que entramparse para que los enfermos reciban las terapias y algunos afectados renuncian a hacerse la traqueotomía para no poner en peligro la economía familiar».

El presidente de la Asociación ELA de la Región de Murcia detalló que estos enfermos están «hospitalizados en sus domicilios, pero no tienen los recursos materiales y humanos necesarios. Trabajar en el desarrollo sostenible incluye mejorar la calidad de vida de los afectados y de sus familias».

Juan Carlos Hernández comentó que el Fondo BBVA Futuro Sostenible ISR surgió hace tres años «para devolver a la sociedad parte de lo que ella nos da. El objetivo del banco es que los ahorros del cliente se maximicen a la vez que se aporta una parte a los proyectos ganadores de asociaciones».

Hernández añadió que en esta tercera edición de los premios han aumentado las ONG y colectivos que optan a ellos, y que una vez entregada la ayuda se mantienen la relaciones con las asociaciones para «ver que lo que se ha aportado ha tenido su fruto». Y destacó que este fondo tiene poco riesgo y mucha rentabilidad para el cliente, al tiempo que contribuye a fines sociales. «Nos encanta humanizar la parte bancaria y la gestión de activos. Nuestro compromiso es total y apostamos por mantener este producto para que sigamos colaborando todos por una sociedad mejor», matizó el responsable territorial.

Por su parte, Juan Pablo López subrayó la responsabilidad de BBVA con sus clientes de la Región, destacando la importancia de proyectos como ‘Respiro para ELA’ porque «cuando las personas ven que no están solas en esta enfermedad tienen más ganas de vivir y salen adelante». López resaltó la apuesta de este fondo de inversión por la solidaridad y el compromiso con la sostenibilidad. «Tenemos una enorme ilusión de estar a la altura de la sociedad murciana y la inclusión es fundamental para luchar por un futuro mejor», concluyó el director de zona de BBVA en Murcia.

Un fondo sostenible que ha destinado este año un millón de euros para proyectos sociales

Juan Pablo López y Juan Carlos Hernández explican que BBVA Futuro Sostenible ISR es un fondo de inversión socialmente responsable que invierte en activos financieros aplicando criterios de inversión sostenible. El fondo deriva un 25% de la comisión anual de gestión a proyectos sociales y este año ha destinado un millón de euros. Actualmente, el fondo gestiona un patrimonio de 1.515 millones de euros y es el fondo de inversión sostenible y solidario de mayor tamaño en la industria española. Además, acumula una rentabilidad del 6,75%.

La convocatoria solidaria de BBVA ha repartido más de 2,2 millones de euros entre las tres ediciones que ha celebrado hasta ahora, entre un total de 51 ONG de toda España, y en las que han participado más de 450 Organizaciones No Gubernamentales. En esta edición 2021, han participado 172 organizaciones. De los 23 proyectos ganadores, doce giran en torno a la dependencia, mayores y salud; siete proyectos están dedicados a la inclusión social y cuatro, a protección y mejora del medio ambiente.

López y Hernández indican que en BBVA han definido dos de los ODS, en los que el banco puede tener un mayor impacto positivo y que forman los pilares de la estrategia en sostenibilidad de BBVA: Acción Climática y Crecimiento Inclusivo. El banco considera que la inversión sostenible es clave para el crecimiento inclusivo y la lucha contra la desigualdad, ya que permite colocar capital en empresas sociales y otras estructuras con la intención de crear beneficios sociales y medioambientales más allá del rendimiento financiero. En BBVA, y de la mano de sus clientes, participan activamente en este crecimiento inclusivo a través de las donaciones a proyectos solidarios que buscan mejorar la sociedad.

Para BBVA, no ser sostenibles no es una opción. El impacto positivo en la sociedad es parte de la estrategia de sostenibilidad de BBVA. El banco sostiene que ser socialmente responsables tiene sentido porque no solo aporta rentabilidad, sino que las empresas con mejores prácticas sostenibles pueden financiarse mejor, suelen ser más innovadoras, retienen mejor el talento, pueden gestionar mejor el riesgo regulatorio, generan mejor imagen de marca y reducen riesgo reputacional.