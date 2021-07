El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha destacado este martes el papel «fundamental» de los periodistas y los profesionales de los medios durante la pandemia, y ha afirmado que ese rol «sigue siendo clave».

Con motivo de la presentación del anuario 2020 del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, López Miras ha señalado que «2020 fue un año muy duro, con historias que pudimos conocer día a día gracias a que periódicos, radios o televisiones siguieron trabajando».

A lo largo de 194 páginas y con el título de ‘Pandemia’, el anuario hace un recorrido por los distintos campos que marcaron la actualidad de la Región, dedicando más de la mitad de su contenido a la repercusión de la Covid-19.

Las vacunas ofrecen inmunidad frente al coronavirus, pero la protección no es total. Esta realidad ya la están viviendo algunos murcianos que pese a haber recibido la pauta completa se han contagiado por convivir o mantener contacto con jóvenes que han dado positivo, tal y como señalan los expertos que están luchando contra la covid desde el inicio de la pandemia.

Los contagios de personas vacunadas se están dando ya en varias autonomías y surgen ante el repunte de infecciones entre la población joven, un aumento que va camino de convertirse en la quinta ola.

En el Hospital Reina Sofía de Murcia ya han visto uno de estos casos. Se trata de un hombre de 57 años de edad, con enfermedad de Crohn, que había sido vacunado con Pfizer hace más de un mes. Este paciente ha dado positivo en covid después de que sus hijos, de 18 y 20 años, se hayan infectado tras estar con amigos sin guardar las medidas de seguridad.

Por ello, el doctor Enrique Bernal, adjunto de la sección de Enfermedades Infecciosas y Coordinador Covid del Área VII, insiste en que «el incremento de los contagios nos pone en serio peligro a todos».

Este especialista recuerda que «las vacunas no son eficaces, pero no infalibles» y pide que se tenga especial precaución en los contactos con jóvenes, que tienen una mayor interacción social, ya que «los vacunados no están libres de poder contagiarse».

Por su parte, el director médico del Hospital Reina Sofía, Fernando de la Cierva, hace hincapié en la importancia de inmunizarse, ya que «empezamos a tener en las UCI personas mayores de 60 años que no se vacunaron por el miedo que les provocó la campaña contra la vacuna de AstraZeneca», ante lo que afirma que «en la ola que está comenzando, con variantes más contagiosas, van a ser los más vulnerables».