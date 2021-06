La inminente aprobación de la Ley Trans el próximo martes en el Consejo de Ministros, un día después del Día Internacional del Orgullo LGTBI, parece haber calmado las aguas entre el colectivo y el PSOE, justo a tiempo para la manifestación del Orgullo de esta tarde en Murcia. Mientras estuvo en el aire, las asociaciones murcianas, junto con la FELGTB (Federación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales), anunciaron que saldrían a la calle para reivindicar que el Partido Socialista diera luz verde de forma inminente a l a ley de la discordia, señalando directamente a la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, como culpable del retraso por su «ideología tránsfoba».

Antes de la jornada reivindicativa de hoy, LA OPINIÓN reúne en la plaza del Cristo Resucitado de Murcia, donde casi todos los negocios han colgado la bandera de la diversidad, al presidente del colectivo No Te Prives, Jesús Costa, y al diputado socialista Antonio José Espín.

«Hay que saber diferenciar en qué se ha enturbiado la relación del colectivo con el PSOE», matiza Jesús Costa, presidente de No Te Prives. En general, explica, las políticas de izquierdas «ayudan a la lucha LGTBI». Además, añade, «es un problema por el que poco ha podido hacer el PSOE regional», ya que es un tema nacional. No obstante, el lema de la pancarta que recorrerá las calles del centro de Murcia seguirá siendo incisivo: ‘Mi identidad no la decide nadie. ¡Ley Integral Trans Ya!’.

Tampoco parece molestarle que una asociación de feministas radicales convocaran para esta mañana una concentración contra la ley que recoge el derecho de la autodeterminación de género. «Es libertad de expresión, pero así vamos a ver si son tantas como dicen», comenta con cierta sorna.

Espín reconoce que «ha habido momentos de ciertas dudas» mientras se desarrollaba el debate interno en el PSOE, «pero no ha habido distanciamiento» con las asociaciones LGTBI en la Región. Y recuerda que la Ley de Igualdad de la Región de 2016, aprobada entonces por unanimidad, ya introduce todos estos matices que han sido objeto de debate a nivel nacional. «A algunos como a mí nos hubiera gustado que la estatal se hubiera resuelto antes, pero al final va a salir y eso es lo importante», subraya. Defiende que, pese a la polémica, «el PSOE es un partido feminista, pero, como con todo, tiene sus matices».

Las buena relación del colectivo con los socialistas viene de lejos. «Nos tachan de rojos aunque nunca he dicho a quién voto», comenta Costa, aunque se pregunta: «¿Cuándo ha aprobado el PP una ley que defienda mis derechos? Nunca». Los intentos del Gobierno de coalición por acercarse al colectivo nunca convencieron a Costa ni a la oposición. «Puso las siglas LGTBI en la Consejería, pero no hace políticas LGTBI. Si la vicepresidenta las quitara, no pasaría nada», critica Costa a Isabel Franco, también consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.

Polémica con el Observatorio

La primera sesión del Observatorio también empieza con polémica después de conocerse que tendrá lugar el lunes a las 9.30 horas y que no acudirá ninguna de las asociaciones LGTBI que forman parte de él, ya que llevan avisando más de una semana de que no pueden acudir. «Su señoría lo va a celebrar, aunque sea sola», cree el presidente de No Te Prives. Por no hablar de la exigua representación que tienen las cuatro asociaciones entre más de 35 entidades. «Entiendo que tiene que haber presencia de la sociedad civil, pero tantos medios de comunicación, consejerías del Gobierno por partida doble... Si nosotros somos cuatro, a lo mejor bastaba con diez o quince vocales. Vamos a tener que estar pidiendo votos para aprobar nuestros dictámenes como en el Congreso», adelanta Costa.

En este sentido, lo primero que va a exigir el colectivo murciano es un informe en contra del veto parental, que podría contar con el voto en contra de al menos quince vocales que pertenecen a órganos del Gobierno regional. «El veto es contrario a la Ley LGTBI, pero es que también es contrario a la Ley de Educación. ¿Cómo va a permitir la Consejería LGTBI que haya una censura a la educación en valores LGTBI?», exclama.

El diputado socialista señala que su partido, para empezar, hubiera creado el Observatorio en los nueve meses posteriores a la aprobación de la Ley de Igualdad de 2016, tal y como instaba la propia norma. «No se ha hecho con el espíritu de la ley, prueba de ello es que el colectivo no tiene suficiente representación, cuando hay otros entes que, en mi opinión, deberían haber quedado fuera», asegura.

Las políticas LGTBI, en peligro

Al activista Jesús Costa no se le escapa que las políticas LGTBI están en peligro si el PP accede a las demandas de Vox de revisar los avances legales del colectivo, como se ha prestado en Madrid.

En este sentido, está convencido de que el veto parental «nunca lo hubiera aprobado el Partido Popular si no es por Vox porque no había ninguna denuncia por adoctrinamiento en las aulas».

Para Espín, la única forma de evitar el retroceso y de seguir avanzando en derechos LGTBI en la Región es a través de un cambio de Gobierno. «No hay más alternativa», afirma rotundo.