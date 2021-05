‘Indignados, cabreados, humillados, enfadados… Así nos sentimos después del trato recibido por el Gobierno de la Nación, por los policías, por la ministra de Transición Ecológica. Somos agricultores. No somos delincuentes, somos los que llevamos las frutas y verduras cada día a sus neveras’, ha asegurado en declaraciones a LA OPINIÓN, Carlos Ruiz, agricultor del Campo de Cartagena. Lo hacía después de que agentes del Cuerpo Nacional de Policía anunciasen a los manifestantes que los camiones no contaban con autorización para entrar en La Castellana y que, por tanto, no los iban a dejar pasar.

Los tira y afloja han durado más de dos horas. Durante ese tiempo, los manifestantes decidieron abandonar sus coches, en el aparcamiento y las calles del recinto ferial de Ifema, y ‘armados’ con banderas alusivas a favor del Trasvase y en contra de su derogación han ‘tomado’ una de las rotondas. Ha sido entonces, cuando el dispositivo policial se ha incrementado de forma considerable, lo que ha sido visto por los que se manifestaban como una provocación. ‘Para qué necesitáis las porras, para qué os ponéis los cascos… Que no somos delincuentes, que somos agricultores y ganaderos, que somos españoles que lo único que pedimos es agua para regar, para beber’, ha señalado indignado Manuel Romero, agricultor de Elche.

Tras dos horas de discusión los manifestantes se han montado en sus vehículos y han iniciado la marcha hasta La Castellana, aunque lo han hecho sin los casi un centenar de camiones que desde la madrugada ocupaban uno de los carriles de Ifema. Escoltados por furgones policiales los manifestantes han iniciado camino hasta los Nuevos Ministerios.

Entre los que han aguardado pacientemente en Ifema en sus vehículos están el que fuera presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Alberto Garre, quien ha dicho que ‘esta es la única manifestación a la que no habría faltado por nada del mundo. Lo que pretenden hacer con el campo de Murcia es indignante, una barbaridad. Creo que el objetivo es el campo de Cartagena. Aquello era un secarral y se ha convertido en la huerta de Europa y eso no gusta a algunos’.

A bordo de una furgoneta también viajaban el que fuera alcalde de Lorca, el popular, Fulgencio Gil Jódar, que se mostraba ‘indignado’ por la situación. ‘No es justo el trato que le están dispensando a los agricultores, a los ganaderos, a todos los que hoy venimos a expresarnos libremente’, ha contado a esta redacción.

En La Castellana dos carriles están siendo ocupados por los vehículos de los manifestantes. Todos llevan carteles y banderolas alusivas a la manifestación. Hacen sonar su claxon, mientras otros automovilistas les animan sumándose con los de sus coches.