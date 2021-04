Ver a familiares y amigos en sus domicilios deja de ser una infracción a la normativa regional. Como los casos de coronavirus están contenidos, la Región relaja sus medidas: la prohibición de reunirse en casas se levanta y el toque de queda ya no será de diez de la noche a seis de la mañana. A partir de este miércoles, empezará a las once de la noche. Así lo ha decidido el Comité Covid en su reunión de este lunes y estas nuevas medidas entrarán en vigor pasado mañana. En el caso de las viviendas particular, máximo cuatro no convivientes. Misma regla que se pone en el interior de los bares.

Además, Salud da un respiro a los hosteleros y, al desplomarse los contagios, ya permite que hasta seis personas se reúnan en la terraza de un restaurante a comer o cenar, aunque tendrán que ser de cuatro en el interior. La Región sigue cerrada perimetralmente. Se mantiene la prohibición de organizar grandes reuniones con mucha gente.

Por municipios, en Torre Pacheco se ha detectado una transmisión comunitaria importante. Esta localidad pasa a nivel alto (abre el interior de sus bares y el pueblo deja de estar confinado), mientras que Puerto Lumbreras permanece en riesgo extremo: "ayer realizamos un cribado poblacional selectivo a jóvenes", destacó Pedreño. Al cribado fueron unos 500 jóvenes de los 800 citados. "Las muestras se están analizando y esperando que Epidemiología nos informe de los resultados obtenidos", detalló el consejero.

Informan los expertos del Comité Covid que, en el ámbito autonómico, el número reproductivo básico ha bajado a 1,02 (estaba en 1,08), aunque hacen hincapié en que el fin es estar de nuevo por debajo de uno.

En estos momentos hay menos de 500 casos activos en la Región. De los 23 casos nuevos detectados, seis son de Murcia, indicó el consejero. Hay 85 pacientes con covid ingresados en los hospitales murcianos. De estos 85, 30 se encuentran más graves, en Cuidados Intensivos. La buena noticia: ninguna muerte por coronavirus en 24 horas en la Región.

Las vacunas salvan vidas

En cuanto a las vacunas, hay 31.000 dosis programadas para la semana que empieza, aunque podrían incrementarse hasta 35.000. Se prevé vacunar a más de 61.000 vecinos más en los próximos siete días. La semana que viene el objetivo es haber vacunado ya a todos los vecinos de 70 a 75 años (con Pfizer) y se anuncia la llegada ya esta semana de casi 4.900 dosis de Janssen, la vacuna monodosis de Johnson & Johnson, que la idea es que la reciban personas que tienen entre 75 y 79 años. A partir del jueves se prevé vacunar a 2.000 personas al día en la Nueva Condomina, donde serán citadas. En el Palacio de los Deportes se vacuna a gente de 60 a 65 años, "por las características de accesibilidad".

La idea es empezar la semana que viene a vacunar a pacientes oncológicos: están a la espera de que les lleguen los listados, manifestó el consejero de Salud.

Pedreño tachó de "duro revés" lo que ha pasado con AstraZeneca. "Los cambios implican reprogramaciones y un trabajo extenuante para los equipos de vacunación".

Ya van más de 287.000 vacunas administradas en la Región, más de 90.000 en segunda dosis. "Las vacunas salvan vidas", incidió el consejero, "la seguridad de las vacunas se vigila de forma continua". De AstraZeneca, dijo que "los beneficios de su utilización superan los riesgos". A la espera de saber qué pasará con los murcianos que solo se han puesto la primera dosis, los expertos hacen un llamamiento a la calma y recuerdan que a las dos semanas del primer pinchazo ya hay protección y que se pondrá la segunda dosis, aunque aún no se sepa "el preparado" que llevará.

Sobre el tema de que en algunos centros de salud no han podido vacunar aún a sus mayores de 80 años, por faltar dosis, el portavoz del Comité Covid, Jaime Pérez, dijo que "acuda al centro y hemos abierto la posibilidad de llamar a la línea 900 para poder exponer su caso, haremos listados".

Sin embargo, el consejero apuntó que, aun vacunados, hay que seguir llevando mascarilla, ventilando espacios y evitando aglomeraciones.