Sánchez Serna será el coordinador autonómico de Podemos al optar en solitario

El diputado Javier Sánchez Serna será el próximo coordinador autonómico al liderar la única candidatura que se ha presentado al proceso de primarias para ser el próximo coordinador autonómico de Podemos, cuyas votaciones se celebrarán entre el 12 y el 17 de junio.

El plazo para presentar candidaturas finalizaba este viernes y este sábado comienza el plazo de solicitud y recepción de avales.

Sánchez Serna, secretario de la Mesa del Congreso de los Diputados, liderará la dirección autonómica, cuya gestión realiza desde septiembre de 2019 una gestora, presidida por él mismo, tras la dimisión del anterior secretario general, Óscar Urralburu.

Urralburu abandonó su puesto de secretario general, que ahora pasa a denominarse coordinador autonómico, para abanderar la implantación de Más País en la Región de Murcia.

Bajo el equipo de nominado "Un Podemos Contigo", Sánchez Serna cuenta en su lista con la diputada autonómica María Marín, que sustituyó en el escaño de la Asamblea Regional a Urralburu, el ex secretario de Organización y ex parlamentario autonómico, Antonio Urbina, o el ex concejal en Molina de Segura Fernando Miñana.