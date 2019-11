Día contra la Violencia de Género: "Me ha dejado muerta en vida"

«Me mató a mí: mató a mi hijo y me mató a mí también. Me ha dejado muerta en vida». Así se expresa Laura Hernández, madre del pequeño Cristian, el niño que perdía la vida a manos de su propio padre en julio en Beniel.

El parricida, David S. O., 'El Cartagenero', no entregó al menor a su madre a la hora que tendría que haberlo hecho. Laura llamó a la Policía, una patrulla fue al domicilio del individuo y realizó el peor de los hallazgos: el hombre había asesinado a su hijo y se había ahorcado después. El Gobierno central confirmó el mismo día que Cristian contaba como víctima mortal por violencia de género ejercida contra su madre.

«El día 25 hará cuatro meses desde que pasó todo. Es muy difícil, cada día», explica a LA OPINIÓN la mujer, que trata de recomponer su vida con la ayuda de su hijo mayor y su madre. Y es que «al principio es como si estuvieras en shock» y, hoy en día «es muy difícil de llevar», comenta.

«Voy a seguir luchando por mi hijo y por todos los niños. Mientras que pueda, me van a tener ahí», sentencia Laura, que tiene previsto asistir a la manifestación que, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tendrá lugar en la capital murciana.

«Lo dije en la última manifestación: a los niños hay que protegerlos siempre», remarca la mujer, a lo que añade que «en separaciones conflictivas, como la mía, cuando hay riesgo hacia su madre, a los niños los dejan como que no tienen riesgo».

David 'El Cartagenero' estaba condenado por un delito de coacciones a su expareja, Laura, y tenía una orden de alejamiento que no le permitía acercarse a ella. En junio, un mes antes del crimen, quebró dicha orden, lo que provocó que le condenasen de nuevo. Pero no llegó a pisar la cárcel. David tenía una orden de alejamiento de su ex, pero no de los dos vástagos que ambos tenían en común. En los tribunales no se había tratado nada referente a la guarda y custodia de los hijos y este sujeto veía de cuando en cuando a los menores. Circunstancia que aprovechó para matar al pequeño.

Políticos acompañaron a Laura en Beniel en un acto días después del crimen

Cuatro meses después del asesinato, Laura tiene claro que la clase política «debería implicarse más». Ella sintió, asegura, «mucho apoyo de mi Ayuntamiento», dirigido por la socialista Mª Carmen Morales, pero «del sistema de políticos no he tenido apoyo ninguno». «Cuando pasa, te dan las condolencias, pero pasan los días y tienes las mismas», lamenta esta vecina.



«Es cosa de todos»

La madre de Cristian subraya que la lucha contra la violencia de género, la lacra que sesgó la vida de su hijo, «es cosa de todos», y hace hincapié en que «alguien tiene que hacer algo para que las cosas cambien».

Recuerda que el mes pasado, en El Ejido (Almería), una vecina era detenida por matar a su hijo, de 7 años. El padre de este niño obtuvo la custodia apenas tres días antes del asesinato. Con casos así, y como el que sufre en primera persona, Laura resalta que «alguien tiene que parar esto», dado que «algo falla». «En mi caso y en muchos casos, el sistema ha fallado», asevera la mujer.

Sacar fuerzas de flaqueza día a día «es muy difícil», dice la mujer, que sigue viviendo en Beniel y se apoya principalmente en su hijo mayor. «Gracias a él, me levanto todos los días», confiesa.

En su lucha como víctima de violencia de género, Laura no puede evitar estremecerse «cuando veo al partido este, Vox, que es tan polémico... y pienso: 'No, por favor, no se puede consentir'».

Desde Vox siempre han criticado la actual Ley de Violencia de Género porque entienden que no «se presta atención a todos los tipos de violencia», por lo que prefieren hablar de «violencia intrafamiliar». Laura subraya que «hay que tener un poco de humildad y ponerse en el lugar de las víctimas» y considera que «está claro, cuando hablan así (ciertos políticos) que no han pasado una cosa como esta».

Se pregunta, por ejemplo, «qué les molesta» el cartel que rezaba 'Guadalupe libre de violencias machistas', que el nuevo pedáneo, de Vox, retiró de la puerta del centro cultural de la localidad.

En esta línea, en su cuenta de Facebook la mujer tiene palabras «para la señora diputada de Vox que dice que el feminismo es cáncer, y para algún que otro que duda entre feminismo o costura». «Señora diputada, aquí le doy información de ese feminismo que dice usted: gracias a él usted tiene voz y voto y ese cargo de diputada que no merece», escribe Laura, para recordarle que «1.027 mujeres han sido víctimas mortales por violencia de género en España de 2003 a 2019. 51 mujeres en lo que llevamos de año».