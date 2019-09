El director general de Emergencias se va al teatro en plena DANA

El viernes 13 de septiembre quedará en la retina de la Región como uno de los días más impactantes y sobrecogedores que se hayan vivido en los últimos tiempos. Una madrugada de riadas, truenos y lluvias torrenciales dejó pasó a una jornada con más precipitaciones, más inundaciones y desalojos de personas en distintos puntos de la Comunidad Autónoma, donde trabajaban a destajo los servicios de emergencia con apoyo de voluntarios y representantes públicos.

En este escenario, casi dramático (no hubo que lamentar víctimas mortales como en provincias limítrofes), el director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Pablo Ruiz Palacios, que tomó posesión de su cargo hace unos días, se fue a ver una obra de teatro al Romea, en la capital de la Región. La compañía Agatha Producciones ponía en escena 'La telaraña'y en el patio de butacas se encontraba el máximo responsable político del 112, dependiente de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración, que dirige Beatriz Ballesteros.

El director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias declaró ayer a esta Redacción que «fue un error que no se va a volver a repetir. En todo momento estuve pendiente del teléfono y estuve localizable siempre». Añadió que «solo me ausenté una hora y media, el tiempo que duró la obra. En cuanto terminó la representación volví al centro de coordinación», que está en la avenida Mariano Rojas de la capital (es la sede del 112).

Según Ruiz Palacios, «mi consejera no sabía nada de esto. Ya le he pedido perdón y esa misma noche seguimos trabajando». El director general afirmó que «solo pienso en seguir trabajando, a disposición de mi consejera, el presidente de la Comunidad, y de los ciudadanos, como he hecho desde que tomé posesión del cargo hace una semana, junto al magnífico equipo del Centro de Coordinación de Emergencias».