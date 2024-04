Interceptan dos pateras con 24 inmigrantes a bordo en la costa de Cartagena

La Guardia Civil interceptó este lunes dos embarcaciones con 24 inmigrantes a bordo, todos hombres adultos, en la costa de Cartagena, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno.

En concreto, la Benemérita localizó una patera con una decena de personas en Cabo de Palos y otra con 14 inmigrantes en Cabo Tiñoso.

Llevados al CATE

Los ocupantes de las barcazas fueron atendidos por Cruz Roja y, posteriormente, entregados a la Policía Nacional en Cartagena. Para ingresar en el CATE.

A todos los migrantes que llegan a la Región en patera, y son interceptados, se les da la posibilidad de apuntarse al programa de acogida que tiene Migraciones. La mayoría de ellos acepta esta opción: cuando no había CATE y estaban en Escombreras, eran recogidos ahí por autobuses y luego repartidos por recursos de diferentes organizaciones humanitarias, tanto de la Región como de otras comunidades. Cuando las fronteras con Argelia no están abiertas, como ahora, ese país no acepta la devolución y los extranjeros quedan libres.

Custodiados 72 horas

Los inmigrantes que llegan en patera a la Región son custodiados por la Policía durante un periodo máximo de 72 horas. A partir de entonces, pueden moverse libremente: cabe recordar que no han cometido delito alguno, que solo han entrado en España de forma irregular, lo que sería una falta administrativa.

Muchos de los migrantes manifiestan su deseo de continuar su viaje hasta Francia.