«Un hito histórico». Así calificó ayer el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, el acuerdo unánime del pleno del Ayuntamiento para exigir a la Asamblea Regional que cree la Comarca de Cartagena, que estaría conformada por los municipios de Mazarrón, Fuente Álamo, Torre Pacheco, La Unión, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Cartagena. Fue en un pleno extraordinario solicitado por la propia formación cartagenerista para buscar un reparto más equitativo del presupuesto regional para todos los municipios, ya que la iniciativa de MC va más allá y reclama que se comarcalice toda la Región tal y como recoge el Estatuto de 1982 y la Ley de Descentralización regional de 1983.

Así, desde la bancada de la oposición, MC ha conseguido sacar adelante una propuesta que incluye enviar a los diputados de la Asamblea la proposición de la Ley de Creación de la Comarca del Campo de Cartagena elaborada por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, Francisco Manuel García Costa, presentada el 15 de marzo de 2017, cuando los cartageneristas lideraban el Ejecutivo local. El texto, encargado entonces por los Ayuntamientos de Cartagena, Fuente Álamo, Torre Pacheco y La Unión, debe servir de base para elaborar la Ley que permita la creación de la Comarca.

El Gobierno local, formado por PP y Vox, al igual que el Ejecutivo autonómico, apoyó la iniciativa con reticencias. Y es que, según indicó el portavoz popular, Ignacio Jáudenes, aquella propuesta de García Costa incluye la posibilidad de crear tasas e impuestos con la comarca. «Estamos conformes con que se trabaje en esto, pero que no suponga más burocracia ni más gasto para los ciudadanos», explicó Jáudenes, quien recriminó, no obstante, que «quizá no es el momento de este debate».

Por su parte, el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, coincidió con su socio de Gobierno al afirmar que apoyaba la iniciativa siempre que no conlleve más gasto para las administraciones ni para los ciudadanos».

Desde la bancada de la oposición, MC recibió menos críticas y más apoyo, tanto de PSOE como de Sí Cartagena. De hecho, los tres partidos se mostraron incluso partidarios de la creación de una provincia de Cartagena. En este sentido, el portavoz del grupo municipal socialista, Manuel Torres, explicó que la propuesta se basaba en la unidad. «Seremos tan fuertes como unidos estemos, trabajando en lo que nos une desde los ayuntamientos implicados», dijo. Además, añadió que serviría para obligar a la Administración regional a explicar dónde van a parar los 294 millones que percibe del Estado como financiación provincial. Y es que, según Torres, a Cartagena le corresponderían 32 de esos millones y, sin embrago, no llegan. También habló el portavoz socialista sobre los 14 millones de gasto en competencias impropias que asume el Ejecutivo local.

La portavoz de Sí Cartagena, Ana Belén Castejón, recalcó que crear la Comarca depende solamente de la Asamblea y no del Congreso, como ocurre en el caso de la provincia, por lo que afirmó que podría facilitar la puesta en marcha del proyecto. Castejón también recordó que existen comunidades como la cántabra, también uniprovincial, que desarrolló sus comarcas en 1999.

Finalmente, Giménez Gallo cerró el debate afirmando que «por fin podemos acabar con la discriminación de Cartagena y obtener un trato igualitario para los 45 municipios de la Región».

PP y Vox se quedan solos contra la Ley de Amnistía

PP y Vox fueron los únicos que ayer votaron a favor del rechazo a la Ley de Amnistía, en defensa de los intereses de los cartageneros y de los principios de la Constitución Española. Fue una propuesta llevada a un pleno extraordinario por los populares, que contó con el rechazo de PSOE y Sí Cartagena y la abstención de MC. El pacto PP-Vox logró sacar adelante la iniciativa.

Desde MC y Sí Cartagena se presentaron sendas enmiendas de adición para incorporar que se vele por unos presupuestos equitativos para Cartagena y para rechazar también la amnistía fiscal de 2012, respectivamente, aunque fueron rechazadas.

Desde el PSOE, su portavoz, Manuel Torres, recordó que la amnistía «es una figura democrática que viene recogida en la Constitución». Tanto el portavoz del PP, Ignacio Jáudenes, como la alcaldesa, Noelia Arroyo, cerraron el debate defendiendo que «para que la democracia aguante y resista se necesita la ayuda de todos».