El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ ha superado todas las pruebas de seguridad en el mar y ya está completamente listo para su entrega a la Armada, previsiblemente, el 30 de noviembre y con la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, como madrina. El último test, que se ha llevado este viernes en aguas de Cartagena, permitió conocer las capacidades del sumergible al emerger del fondo y poner a prueba su remolque, a través de un cabo arrastrado por el buque de salvamento ‘Neptuno’.

Navantia testó el submarino a la vista de los medios de comunicación, invitados a este último hito en un momento calificado de “ilusionante” por el director de Producción de Navantia, Ignacio Núñez, quien comentó que el proyecto está “al final de un camino de muchos años”.

El interés del astillero español en lanzar un submarino de diseño propio -el anterior, Scorpene, era compartido con Francia- se inició en los años 90, aunque no fue hasta primeros de la década del 2000 cuando comenzaron los trabajos, intensificándose entre 2010 y 2012 no sin problemas. Y es que, un exceso de peso que ponía en riesgo la flotabilidad del sumergible obligó a rectificar el diseño en 2013. No obstante, Núñez subrayó que “se han ido superando todos los hitos de seguridad previstos, hasta llegar al día de hoy, que es el último”. “Va perfecto”, dijo en referencia a las capacidades del submarino, del que también afirmó que “la Armada está encantada con él”, destacando la labor realizada por todos los trabajadores de Navantia a lo largo del proceso de construcción.

Nuñez habló de que, según sus estimaciones, en el submarino trabajan diariamente unas 2.000 personas directamente en el astillero de Navantia como de industrias auxiliares, pero ha habido picos en los que se ha llegado a 7.000 trabajadores.

Una vez concluida esta última prueba en el mar, el S-81 será preparado para su entrega con una fase final de pintura y limpieza, aunque “se irán haciendo ajustes en los próximos meses para ajustarlo a las indicaciones que nos vaya dando la Armada," en función de su experiencia de navegación.

Estos cambios se trasladarán también al segundo submarino de la serie, el S-82 'Narciso Monturiol', mientras que el innovador Sistema de Propulsión Anaerobia (AIP, en sus siglas en inglés) se instalará en el S-83 y en el S-84.

Se trata de un sistema sistema único en el mundo que permite recargar las baterías del submarino en inmersión con una pila de combustible, que emplea hidrógeno producido mediante procesado de bioetanol y oxígeno para generar energía eléctrica. Los dos primeros sumergibles incorporarán esta tecnología cuando se lleve a cabo su primera gran carena.

Con el programa de submarinos S-80, España quiere posicionarse internacionalmente como autoridad en el diseño de submarinos convencionales (no nucleares) más avanzados del mundo.

Núñez aseguró que hay países que ya han visitado el astillero “y están deseando” subirse en el S-81. De hecho, las marinas de India, Canadá, Turquía, Egipto y Polonia han mostrado su interés por el submarino, que ha convertido a España en “autoridad técnica” en el diseño y construcción de sumergibles.

En cuanto a las características del ‘Isaac Peral’, Núñez no desveló algunos datos por motivos de confidencialidad, pero aseguró que puede hacer “10 veces más de lo que hacían los anteriores”.