Según un estudio que ha elaborado el Grupo de Investigación GECIS de la Universidad de Murcia para el Ayuntamiento de Cartagena, casi el 60% de los jóvenes optan por salir a tomar algo como opción principal de ocio nocturno, frente al 17% que opta por cenar en casa o con amigos o el 8% que se queda en casa. Una actividad que en verano se traslada al litoral del municipio (La Manga y Cabo de Palos), razón por la cual demandan más transporte público para vertebrar el territorio.

Es por ello que el Consistorio está estudiando ampliar la línea nocturna de autobuses de los fines de semana para este mismo año, una iniciativa que ya se desarrolla, pero solo en fechas señaladas, como Navidad, Carnavales, Cruces de Mayo o Cartagineses y Romanos. Así lo anunció este martes la alcaldesa, Noelia Arroyo, quien explicó que “el Ayuntamiento tiene la intención ampliar el servicio, en épocas como en verano, para todos aquellos jóvenes que se desplazan a la zona de costa y después quieren regresar a sus casas”. De este modo “no tendrán que ajustarse al horario actual, hasta las 10.00 de la noche, sino que podrán tener una horquilla más amplia hasta, al menos, las 2.00 de la madrugada”, subrayó.

Preocupación por el empleo

El estudio elaborado por la UMU, que recoge datos obtenidos a través de 600 encuestas en las que han participado personas con un rango de edad de 18 a 35 años y del análisis de un grupo de discusión, también refleja que la mayor preocupación de los jóvenes (el 69%) en estos momentos tiene que ver con todo aquello relacionado con el empleo: desempleo (34%), experiencia laboral (12,6%), precariedad laboral (7%), educación (4,8%) y vivienda (4,7%).

Esta inquietud también repercute, en muchos casos, en la salud mental de los jóvenes, según explicó la profesora Cristina Moreno, responsable del estudio y coordinadora del Grupo de Investigación GECIS. en el grupo de discusión expusieron la ansiedad que les generan las siguientes cuestiones: el modelo vital ya no es el mismo que el de los padres; los empleos que quieren no son los mismos; buscan, no solo tener empleo, que ya lo plantean como difícil, sino tener uno de calidad, sin precariedad ni circunstancias de explotación; denuncian que las prácticas laborales no cuenten como experiencia laboral.

La falta de empleo también va ligada a la imposibilidad de emanciparse del domicilio familiar y de sostenerse con los propios ingresos. La mayoría convive con su familia (42%) o con su pareja (41,8%). Además, muchos ven necesario, en muchos casos, abandonar Cartagena para encontrar trabajo.

Para la alcaldesa, “este nivel de preocupación por el empleo tiene que ver, seguramente, “con el alto nivel de escepticismo que los jóvenes tienen sobre la capacidad de la política para mejorar sus vidas”. Una tendencia que, según Arroyo, “también se da en otros estudios a nivel nacional”, pero “eso no debe hacer que renunciemos cambiarlo y el primer paso darles participación y escucharles, como hemos hecho con este estudio", añadió.

"Por fin contamos con una información científica que nos va a permitir afinar mucho más la elaboración de propuestas y planes para los jóvenes de Cartagena, que se ajusten a sus necesidades y no a nuestras intuiciones. Esos datos ya están sirviendo para que nuestros técnicos municipales comiencen a realizar propuestas concretas", informó la regidora, al mismo tiempo que recordó que ya "hay varios proyectos enfocados a las demandas que los jóvenes y que están teniendo buen resultado, como la aplicación Yompleo!, para poner en contacto a demandantes de empleo y empresas que hacen ofertas; la oficina de artistas y el festival Cartagena Suena".

Hábitos saludables

Del estudio también se desprende que, pese al estereotipo que tienen los jóvenes actualmente en cuanto a su modelo predilecto de ocio, estos están altamente interesados en alternativas saludables y alejadas de lo centrado en el consumo, como por ejemplo: practicar un deporte (37%), pasar tiempo con la familia (12,3%) y pasear (10,9%). Es por ello que, según aseguró la profesora encargada de la investigación, Cristina Moreno, “demandan más transporte público que permita la vertebración del territorio, para poder acceder a espacios naturales”.