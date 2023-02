Hace tres días el PP arremetía fuertemente contra la figura del secretario general de MC Cartagena, José López, sacando a la luz los estatutos del partido y exponiendo que, según uno de sus artículos, este debía dimitir de todos sus cargos, pues estaba condenado por partida doble. Una estrategia con la que los ‘populares’ trataron de sembrar la semilla de la duda entre los afiliados de su propio partido, pero que parece no haber surtido el efecto deseado. López volvió a ser elegido como candidato de MC a la alcaldía por cuarta legislatura consecutiva. No se presentó ningún otro aspirante y toda la asamblea votó a favor.

«Es ahora o Murcia», exclamó el portavoz de MC, arropado por los cientos de militantes y afiliados que asistieron al evento, celebrado en una sala Isaac Peral del CIM de la UPCT llena, y al que también acudieron algunas caras reconocibles de la sociedad cartagenera, como el presidente de Hostecar, Juan José López; el presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Miguel Martínez; o el vicepresidente de la Federación de Empresas del Metal, Tomás Martínez Pagán.

MC tiene la intención de presentar, un año más, su candidatura a la Asamblea Regional. La pretensión de la formación cartagenerista es la de formar una coalición con otros partidos independientes de la comarca y otras partes de la Comunidad, como el Partido Independiente de Torre Pacheco, Unidad Independiente por Mazarrón, Unidad por Alguazas y la Agrupación Independiente San Pedro del Pinatar, para «luchar por una anhelo común: la descentralización, que la democracia sea efectiva en todos los municipios y que el reparto presupuestario sea lógico», según expresó el secretario general de MC.

El propósito de esta coalición es el de «hacer crecer a los 44 municipios de la Región, con el fin de ponerlos a la altura de la capital». La última vez consiguieron 25.000 votos en Cartagena, y este año espera que «sean muchos más». En este sentido, el deseo del líder de la formación cartagenerista pasa por «conseguir al menos tres o cuatro diputados en la Asamblea Regional, que representen a los 45 municipios de la Región de Murcia». Pese a mostrarse crítico con el trato, a su juicio, favorable que recibe Murcia, López quiso dejar claro que«su formación no le negaría a nadie, incluida la capital, aquello a lo que tiene derecho, porque sino no se sería justicia».

La elección de los candidatos para este proyecto regional aún no está cerrada. Según confirmó a La Opinión el presidente y portavoz adjunto de MC, Jesús Giménez Gallo, en la próxima reunión del Comité Ejecutivo del partido, que se celebrará durante este mes, se tomará una decisión.

Las frases «Hemos sufrido 700 años de robos, y ninguneos por parte de los ‘murcios’» «Queremos formar parte de la Comunidad, pero sin cadenas y sin maltrato», José López, secretario general de MC «Un proyecto político solo es válido si ayuda a mejorar las cosas» «Hay que hacer desaparecer al murciocentrismo, el terraplanismo de 2023», Jesús Gimémez Gallo, presidente de MC

Más presupuesto

El líder cartagenerista centró sus críticas en el centralismo del Gobierno regional: «Nos roban durante décadas, matan el futuro y la ilusión de nuestros jóvenes, ahogan la economía de nuestra tierra, de nuestros campos, de nuestros pueblos, condenan al Mar Menor a su desaparición o dejan abandonado nuestro patrimonio. 700 años de robos, expolios y ninguneos por parte de los ‘murcios’». Es por ello que López considera que «responder de forma políticamente correcta a esto es un suicidio y una traición a Cartagena» y que él no traiciona a Cartagena y a su gente: «Con los míos siempre a muerte».

«Yo no soy murciano, mi gentilicio es cartagenero», prosiguió el portavoz de MC. «Queremos formar parte de la Comunidad, aunque después le combinemos el nombre. Pero sin cadenas y sin maltrato». Es por ello que López hizo un llamamiento, pues «es necesaria la mayoría absoluta para poder depurar la corrupta gestión municipal de tantos años», dijo ya en clave municipal

«Cartagena no puede permitirse más guante de seda con concesionarias que nos saquean y políticos y altos cargos capaces de retorcer leyes en falsos informes, en esconder documentos a jueces y oposición», sentenció.

El candidato cartagenerista asegura que «no es verdad que ahora Cartagena tenga más ayudas», pues, según él, «fueron los ejercicios en los que más presupuesto llegó desde San Esteban y con un mayor grado de ejecución». Es por ello que «si la aritmética es propicia a MC, Cartagena tendrá respeto en el trato presupuestario, será escuchada la reivindicación de la restitución de nuestra provincia, decidiremos quién tiene que ocupar el sillón del Puerto, que será un cartagenero, y si me aprietan, trataremos de conseguir un senador por Cartagena», prometió López.

«Me atacan con maldad»

Sobre la polémica que envuelve a su persona también se significó el secretario general de MC: «Los enemigos de Cartagena hacen todo lo posible por acabar conmigo. Me atacan con descaro y maldad en cada pleno y buscan manchar mi imagen y la del partido. Me han llamado de todo: machista, maltratador, maleducado y chulo. Infinidad de epítetos, cada cual más falso que el anterior. Hasta me han amenazado con darme dos tiros e incluso un concejal de PP nos amenazó a mí y a mi familia en un pleno. Soy un tipo vehemente, pero educado y cariñoso. Lo que pasa es que a los ladrones los llamo ladrones y no amigos de lo ajeno. Pero lo que escuece cura y cada vez me hace más fuerte. Van a pagar con creces el daño que han hecho a mi tierra y a mi gente».

Por su parte, el presidente de la formación cartagenerista, Jesús Giménez, compartió con todos los asistentes la idea de que «un proyecto político sólo es válido si ayuda a cambiar las cosas», ya que «cambiar las cosas debe ser para hacerlas mejores, sobre todo, cuando no pueden ser peores». En ese sentido, argumentó que «en esta Región fallida hay mucho que cambiar, todo diría yo, comenzando por aislar hasta hacer desaparecer el ‘murciocentrismo’, el terraplanismo de 2023».

Para dar respuesta a esta situación recordó que «las cosas se cambian gobernando, pero a eso sólo MC le suma rigor, esfuerzo y trabajo. Valor, amor y cicatriz». «Cambiar las cosas y permitir que Cartagena tenga una oportunidad de futuro requiere compromiso, esfuerzo y trabajo», por lo que Giménez alertó sobre la necesidad de redoblar esfuerzos ante la cita electoral: «Hasta que no pase el último gato, no digas zape. Así que nos toca empujar y seguir empujando para hacer a MC Gobierno, a José López alcalde y a los cartageneros dueños de su futuro». «Con más ilusión que nunca, ¡Viva Cartagena!», finalizó proclamando el presidente cartagenerista.