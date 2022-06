El nuevo centro residencial Clece Vitam Carmen Conde de Cartagena ya se encuentra en funcionamiento. El centro se caracteriza por estar dividido en unidades de convivencia lo que, junto a la Atención Integral Centrada en la Persona (AICP), posibilita una atención personalizada a los usuarios y confiere al centro de un ambiente plenamente familiar.

La residencia, que inició su actividad a mediados del mes de marzo, está ubicada a escasos metros del Parque Diego Calvo Clemente, y es la primera de Clece Vitam en la Región de Murcia. Actualmente, el centro da servicio a 44 personas mayores, ya que se ha optado por realizar una incorporación muy progresiva para facilitar al máximo la adaptación de los nuevos usuarios al centro.

Tal y como indica el director del centro, Carlos Martínez, «contamos con seis unidades de convivencia independientes con capacidad para albergar entre 26 y 30 usuarios cada una. Las unidades están comunicadas entre sí y cuentan con servicios independientes como salas de reuniones o comedor. En estos momentos hemos completado ya la primera unidad y estamos completando la segunda. Hemos buscado este ritmo lento de incorporación porque buscamos que el proceso de adaptación sea muy relajado y tranquilo para garantizar que los usuarios sientan a Clece Vitam Carmen Conde como su nuevo hogar».

El diseño en unidades de convivencia busca generar un ambiente familiar, incrementando el confort de las personas usuarias. Un ambiente con el que se sienten encantados los primeros usuarios del centro. Es el caso de Josefa Ortiz, quien explica que «estoy muy a gusto aquí desde que entré. Vine a verla cuando aún no la habían terminado y ya me gustó y no paraba de preguntar que cuando abrían. Para mí es como estar en un hotel, con un trato estupendo por parte del personal». Algo que también resalta Francisca López, que califica al personal como «ángeles para mí», y destaca que «me he apuntado a todas las actividades porque me parecen muy interesantes». Manuela Gómez, por su parte, hace un balance muy bueno de su estancia en el centro residencial Clece Vitam Carmen Conde, destacando que «el personal es muy bueno, no te falta de nada en ningún momento, y por eso estoy muy a gusto».

Las unidades de convivencia son un concepto novedoso en la organización de centros residenciales que permiten organizar los grupos en función de sus capacidades. Lucia Paricio, delegada de Clece Vitam en Comunidad Valenciana y Murcia, explica que «son como mini residencias unidas por un módulo de comunicación en el que se busca que convivan usuarios con una autonomía o dependencia similares. Esto permite mayor intimidad y personalización del cuidado».

Carlos Martínez, director del centro, recalca que «queremos que los usuarios de Clece Vitam Carmen Conde lo sientan como su hogar, y ello se nota, por ejemplo, en medidas como que las habitaciones puedan ser personalizadas con alguno de los muebles de nuestros usuarios o que puedan desayunar en horario flexible de manera que cada residente tenga la posibilidad de levantarse a su ritmo».

Además, Carlos Martínez destaca el papel activo que buscan tener con los familiares de los usuarios. «Cada usuario tiene asignado un auxiliar que actúa a modo de tutor con las familias. Sobre todo durante el periodo de adaptación, este tutor les mantiene permanentemente informados del día a día de su familiar en el centro. Queremos ser un centro abierto en el que los familiares puedan entrar, salir y compartir el día a día de los residentes».

Equipo multidisciplinar

Para la gestión del centro, la nueva residencia cuenta con un equipo multidisciplinar formado por 33 profesionales. El equipo cuenta con especialistas en el cuidado a personas con enfermedades como Alzheimer, Parkinson y demencias, así como enfermedades degenerativas; en fisioterapia y rehabilitación; dietistas y expertos en nutrición; profesionales sanitarios especializados en cuidados paliativos; orientación en materia auditiva y dental; así como servicio de gestión farmacéutica integral. El centro dispone además con servicios de peluquería, podología, manicura y estética.

Diseño, tecnología y confort al servicio del mayor Cada una de las unidades de convivencia dispone de amplias habitaciones individuales y dobles. Las habitaciones cuentan con camas eléctricas articulables de última generación con barandillas que garantizan al mismo tiempo la libertad y protección de los residentes, sillones relax adaptados para personas con mayor dependencia, conexión a TV, teléfono y wifi, entre otras comodidades. Asimismo, cada una de las unidades dispone de cocina office, comedor, zona de estar equipada con sillones y televisión. Clece Vitam Carmen Conde cuenta, además, con zonas comunes en espacios interiores y exteriores como terrazas ajardinadas; salas de rehabilitación y gimnasio con equipamiento para la mejora de la movilidad y de dolencias asociadas a la persona adulta mayor o diferentes salones de estar. El taller de terapia ocupacional cuenta también con una yetitablet, una tablet gigante para realizar actividades grupales participativas y entretenidas, especialmente útil para personas con baja visión o habilidades motrices reducidas.

Más sobre Clece Vitam Carmen Conde

Web: https://clecevitamcarmenconde.com/

Dirección: Calle Mariano Sanz, 39, Barrio Peral, 30300 Cartagena – Murcia

Email: residenciacarmenconde@clecevitam.com

Teléfono: 676 215 550 | 900 802 103 | 968 202 649