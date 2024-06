Un cómico murciano comparte su insólito truco para detener abusos policiales y asciende ministro del Interior

En medio de la espiral de éxito del humorista murciano Miguel Maldonado (que colabora actualmente con varios programas como 'Sastre y Maldonado', 'Quieto todo el mundo' o 'Segunda Acepción') ha vuelto a hacerse viral un clip donde, en esta ocasión, comparte un curioso truco para evitar abusos policiales.

El corte del episodio en cuestión, donde Maldonado comparte con su compañero Ignatus Farray una anécdota sobre cómo evitó un exceso de la Policía durante una noche de fiesta, ha obtenido un significativo reconocimiento en redes sociales con más de medio millón de visualizaciones en tan solo una de las publicaciones donde se ha reproducido el fragmento.

En la pieza en cuestión, Maldonado relata una experiencia personal en la que, según sus palabras, logró evitar un posible abuso policial haciéndose pasar por un superior: Estaba yo en la calle, así como de fiesta, y vi a unos secretas excediéndose en sus labores. Hubo algún tipo de altercado y de repente el conflicto escaló y sacaron 'la extensible', que es la porra esta que lleva la policía que le hacen 'flap' y le dan así. Y entonces yo, no me preguntes por qué, me vine muy arriba y me acerqué a ellos en actitud de, como si fuera yo... Y le digo: Pero compañeros". La situación se tornó aún más surrealista cuando Maldonado, con toda seguridad, les dijo: "Me parece del todo innecesario que hayáis tirado de extensible, la verdad".

Entre la perplejidad y la carcajada, su compañero Ignatus aprecia que los agentes reconocieron a Maldonado como un superior ante la decisión con la que afrontaba la situación; una lectura que el propio murciano -ascendido virtualmente a ministro del Interior- confirma con rotundidad.

Abusos policiales en España

El vídeo llega en un momento donde las denuncias por abusos policiales en España se encuentran en plena vigencia. Sin ir más lejos, organizaciones pro-derechos humanos han documentado numerosos casos de violencia y excesos cometidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por ejemplo, desde el inicio del Estado de Alarma en 2020, se han reportado cientos de incidentes con más de 700.000 propuestas de sanción y 87 casos de violencia policial registrados por la plataforma Defender a quien Defiende: una plataforma compuesta por organizaciones como Novact, Iridia y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía que ha enviado varias cartas al Ministerio del Interior exigiendo investigaciones y la depuración de responsabilidades. Entre los incidentes documentados, se encuentran agresiones físicas como patadas, puñetazos y el uso irregular del bastón policial al que Maldonado hacer referencia en el vídeo como "extensible".

Entre los casos más recientes encontramos dos abusos policiales que han culminado con sentencias condentorias significaivas. En Madrid, el Tribunal Superior de Justicia ha confirmado la condena de prisión para dos policías municipales que abusaron sexualmente de una mujer durante un cacheo en 2020. Además, también se ha condenado al Ayuntamiento de Madrid como responsable civil subsidiario debiendo indemnizar a la víctima con 7.500 euros.

Por otro lado, en Barcelona, la Audiencia ha condenado a cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra por la agresión y detención ilegal de un joven durante el toque de queda en 2020. Dos de los agentes recibieron penas de hasta siete años de prisión, mientras que los otros dos fueron condenados a entre uno y tres años.

El show de Facu Díaz y Miguel Maldonado en Murcia

La viralidad del vídeo de Maldonado ha coincidido con la llegada del show '¡Por fin juntos!' a la tierra natal del cómico. El dúo cómico, conocido por su antiguo programa 'No te metas en política' y el actual 'Quieto todo el mundo' ha logrado llenar tres noches consecutivas en el Teatro Romea.

Las actuaciones, para las que desgraciadamente no queda ni una sola entrada, prometen una mezcla de chanzas, comentarios sobre actualidad política y mucho humor en el fin de semana donde, además, se celebran las elecciones al Parlamento Europeo.