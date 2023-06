Con unas elecciones recién celebradas, otras a la vuelta de la esquina y la amenaza de una repetición autonómica en Murcia, la política está más presente que nunca estas últimas semanas: las tertulias y programas en medios de comunicación se llenan de analistas y politólogos que intentan explicar los motivos tras los resultados del pasado 28M, las estrategias de pactos que van a seguir los partidos políticos de aquí al 23J y lo que es quizá más importante: qué pactos se van a llevar a cabo para constituir los gobiernos de los municipios y autonomías que acaban de elegir a sus representantes.

De entre todas las voces que han dado un paso al frente para intentar explicar el ecosistema político en el que viven los españoles actualmente, la de un murciano ha destacado por encima de los demás: en las últimas horas, una reflexión disfrazada de sketch humorístico del cómico murciano Miguel Maldonado se ha hecho viral y, además, ha provocado toda una dinámica donde centenares de usuarios hacen sus propias propuestas en cadena.

El vídeo que se ha hecho viral es un corte del programa 'Segunda Acepción' de los humoristas Miguel Maldonado e Ignatus Farray para La Cadena Ser que se emite los martes a las 20:00. En él, el murciano ha dado algunas claves para identificar cuándo una persona es de una clase humilde: "Hay mucha gente de clase baja que no se dan cuenta que son de clase baja del todo y yo tengo una clave: si tu para sacar una sartén tienes que sacar otra de encima, entonces no eres de clase alta. Si tú cuando vas a sacar la sartén tienes que sacar varias, coges quitas una, pones otra... Entonces, si tú cuando quieres coger una sartén tienes que coger otra, no votes a la derecha. Es un poco el resumen".

Acto seguido, ha añadido otro criterio, similar al anterior: "Puedes votar a la derecha si cuando haces la cena de Navidad, las sillas que tienes para los 12 son las 12 iguales".

El consejo ha crecido como la espuma en redes sociales. Los usuarios han destacado la ingeniosa capacidad del murciano para despertar la conciencia de clase con una imagen clara y sencilla a la que muchos han sumado sus propias aportaciones para identificar cuando una persona no es de clase alta y, por ende, no debería de votar a opciones políticas "de derechas" que representan políticamente a los estratos sociales más privilegiados: "las sillas del Ikea", "no tengo 12 sillas iguales", "si tienes el sofá pegao a la pared tampoco votes a la derecha", "si te sobra mes al final de la nómina, no votes a la derecha".