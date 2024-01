A estas alturas se han escrito ríos de bits sobre el cambio climático y sus consecuencias en nuestra vida diaria: con la sequía que azota a buena parte de España y que está impactando de lleno en el abastecimiento para el consumo humano y en los suministros para la agricultura y la ganadería; son muchos los profesionales que desde distintas disciplinas se han lanzado a reflexionar sobre cuáles son las causas y consecuencias que nos han llevado hasta la situación extrema en la que nos encontramos actualmente.

Especialmente tras la última semana de elevadas temperaturas y escasas precipitaciones, son mucho los meteorólogos y los profesionales que se han echado las manos a la cabeza ante las preocupantes anomalías térmicas que se han registrado en enero.

La predicción de Mario Picazo

A pesar de que ya se ha despejado el anticiclón responsable de las altas temperaturas que se han registrado en pleno invierno, los meteorólogos no están siendo en absoluto optimistas. Mario Picazo, una de las figuras más queridas en España para conocer el pronóstico del tiempo, ha advertido que "la previsión del tiempo para esta semana indica que las altas presiones seguirán dominando la situación meteorológica, lo que se traduce en muchas horas de sol, nieblas persistentes en algunas zonas, calimas en Canarias y temperaturas en general más suaves de lo normal para esta época del año. Este persistente anticiclón en pleno enero está favoreciendo el paso de frentes y borrascas por latitudes muy altas, que no 'tocan' a España" Incluso el aire frío que debería puntualmente llegar al sur de Europa está brillando por su ausencia y no parece que a lo largo de la semana vayamos a ver grandes cambios en este monótono patrón de dinámica atmosférica".

Seguimos con ese persistente anticiclón que no solo no deja llegar borrascas desde el Atlántico, sino que nos está transformado el periodo más frio del año en una auténtica primavera ... ¿hasta cuando esta monotonía atmosférica?https://t.co/ShTUXFIUcz pic.twitter.com/d8NpPKowHm — Mario Picazo (@picazomario) 28 de enero de 2024

No obstante, según su lectura, "para arrancar la semana un debilitado frente va a dejar precipitaciones en algunos puntos de extremo noroeste peninsular donde el viento y oleaje ha ido arreciando estas últimas horas. No se esperan cantidades importantes, pero será un cambio de tiempo resaltable dentro de la situación de estabilidad que vivimos desde hace días".

En cualquier caso, ha advertido sobre que "esta semana las temperaturas van a seguir en general por encima de lo normal para estar en enero. Sin embargo, las anomalías no serán tan acusadas como las que hemos tenido en los últimos días. Los veinte grados se alcanzarán de forma más puntual. Cabe recordar que este mes de enero ya lleva encadenando más de 120 récords de temperatura".

Otra de las publicaciones que más preocupación han generado es la que ha enviado poco después, donde compara dos mapas terrestres: uno con las previsiones de anomalía de temperatura para diciembre de 2023 con las temperaturas que efectivamente se registraron.