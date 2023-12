Continuar los estudios o empezarlos en otro país es el sueño de muchas personas. Para ello, existen programas de becas como las Erasmus que permiten a los alumnos de distintas universidades trasladarse de forma parcial o total a otros centros convalidando asignaturas e incluso recibiendo ayudas.

Uno de los programas más conocidos entre los estudiantes europeos es el Erasmus, aunque existen otros programas de intercambio con muchos países como, por ejemplo, las becas Fulbright en España.

Una de los cientos de estudiantes que cada año aprovechan la oferta educativa para irse a estudiar a otro país ha sido Rebeca Blanes: una joven murciana que cuenta su experiencia en las universidades norteamericanas y que ya se ha hecho viral en varias ocasiones al explicar al resto de estudiantes algunas de las curiosidades de estar viviendo la experiencia desde dentro.

La murciana que no da crédito a lo que ve en la universidad en EEUU

En esta ocasión, Rebeca ha dado 'play' a la cámara de su teléfono móvil para registrar su opinión sobre uno de los grandes elementos que diferencian al sistema educativo español del estadounidense.

En el vídeo ha comentado una de las cosas que más le ha llamado la atención durante su estancia en la universidad americana: algo que solo sucede en Estados Unidos y que en España sería directamente imposible de imaginar.

La murciana asegura, de hecho, que hacer algo así en el aula de universidad española no solo podría suponer una llamada de atención del profesor; sino que podría incluso conllevar la expulsión dependiendo del tipo de docente con el que nos encontramos.

La situación ante la que ha tenido que enfrentarse Rebeca en una universidad estadounidense ha sido la de encontrar a gente con los auriculares puestos y, directamente, durmiendo encima de la mesa delante del profesor: "Aunque estés en la universidad en España, si el profesor te pilla con los auriculares puestos, que estás pasando de él como de la mierda, te quedas dormido en clase o algo de eso, pues el profesor te dice en plan: 'Oye, ¿tú qué tal?".

Según el punto de vista de Rebeca, si un profesor te ve en una actitud similar en una clase española "algo te va a decir" con certeza; mientras que en el caso de los americanos, pueden estar ante una persona completamente dormida en clase y no comentar absolutamente nada: "y en las clases de aquí no somos 500 personas, que somos 15 y el profesor no dice nada".

La explicación que encuentra Rebeca a esta permisividad de los profesores estadounidenses frente a los españoles está, precisamente, en una de las mayores diferencias entre ambos sistemas educativos: mientras que en España la mayoría de estudiantes van a la universidad pública, que es la opción mayoritaria; en Estados Unidos la universidad es privada y todos los alumnos deben pagar grandes cantidades por acceder a ella: "Aquí, como tú pagas, en plan que aquí te dejas tus dineros para ir a la clase y todo eso, ellos no te pueden decir nada, por así decirlo, porque les estás pagando".