'A Better Me for a Better Us' es el título del programa europeo que desde el 13 hasta el próximo 17 de noviembre ha traído a Lorca a 8 profesores y 12 de alumnos de diversos países europeos a la ciudad de Lorca.

En concreto, a la Ciudad del Sol se han desplazado alumnos de Rumanía, Turquía y Bulgaria, para participar en diversas actividades junto a los alumnos del IES Príncipe de Asturias con el objetivo de fortalecer su identidad europea. Enmarcada dentro del proyecto Erasmus+, esta actividad busca, según fuentes de la organización, "promover la ciudadanía activa, la conservación del medio ambiente, la integración intercultural, la mejora de las habilidades de comunicación y el fortalecimiento de la autoestima y la confianza". Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, recibía a la delegación de estudiantes esta mañana en la Sala de Cabildos del Consistorio, donde ha destacado la importancia de este intercambio cultural, que "no solo enriquece la experiencia académica de los participantes, sino que también fortalece los vínculos entre jóvenes de países diferentes".