Las escenas románticas son un contenido que siempre funciona en redes sociales. ¿A quién no le va a gustar dos enamorados gritando al mundo su pasión y su cariño? Así ha sucedido, una vez más, en la Universidad de Murcia: donde dos jóvenes han revolucionado TikTok con un tierno vídeo.

En una época donde buena parte de nuestras relaciones sociales se ejecutan a través de una pantalla y el individualismo es un problema cada vez más preocupante, los gestos públicos y físicos cobran una importancia especial.

Lejos de repudiar las viejas costumbres o los detalles más clásicos, esta joven pareja de estudiantes ha demostrado que hay estrategias que siempre funcionan cuando queremos perpetrar un auténtico acto de amor.

Aunque pudiera parecer que sorprender con flores a tu novio o novia es algo anticuado, en el contexto de la sociedad hiperconectada a Internet pero desconectada entre sí cobra un nuevo significado: con la cascada infinita de publicaciones que vemos en Instagram, Twitter o cualquier otra red social; los instantes de cariño donde la realidad se hace tangible cobran mucho más valor.

El gesto de un murciano con su novia que emociona a las redes sociales

El vídeo que ha generado tanto debate recoge una escena que podríamos ver en cualquier película romántica, pero que al ocurrir en la vida real, cobra mucho más valor.

La grabación, acompañada de la música viral de Íñigo Quintero, muestra a un joven murciano que se dispone a sorprender a su pareja a la salida de clase: "Cuando vas a darle una sorpresa a tu novia y te sale mejor de lo que esperabas".

Inmediatamente después se enfoca a un precioso ramo de tulipanes rosas con paniculada y eucalipto con el que, en el siguiente plano, se encuentra esperando a la joven a la salida del Aulario Giner de los Ríos, situado en el Campus Universitario de Espinardo de la Universidad de Murcia.

Pero cuando la pieza se convierte en un auténtico éxito es cuando la chica atraviesa las puertas del aulario y atraviesa un pasillo de gente que, entre aplausos y vítores, ovaciona el encuentro con el joven. El vídeo termina con él entregándole el ramo de flores y ambos fundiéndose en un apasionado abrazo.

Los comentarios de la publicación destacan la belleza de la escena y muchas personas manifiestan de forma más o menos directa que el momento representa el amor verdadero: "No me han querido en la vida", "Nunca me han querido", "Más chicos así por favor", "Yo también quiero dejar de ser espectadora", etc.

Un planteamiento curioso que también se repite en los comentarios es el asombro porque haya ocurrido en Murcia y las ganas de estudiantes y espectadores de venir a Murcia buscando que, al igual que a la joven del vídeo, les llegue el día en que alguien les traiga flores a la puerta de la universidad: "¿Hay más tíos de estos en Murcia?", "¿Perdona?¿Esto pasa en Murcia? Estoy llorando, qué bonito", "¿Cómo que en Murcia? Nos vamos a Murcia".