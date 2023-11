Las condiciones laborales de los más jóvenes siempre son un tema polémico: en las últimas horas, se ha hecho viral un video en TikTok donde una usuaria de la plataforma, indignada, comparte su experiencia al buscar trabajo en Infojobs, específicamente para un puesto de ayudante de dependienta en una tienda de la cadena TEDi.

La razón de su frustración radica en los elevados requisitos que se le exigían para una posición que, en su opinión, no debería requerir más que un compromiso y una actitud amable hacia los clientes. En la publicación, Alba se pregunta, con cierta dosis de sarcasmo, por qué se le solicitaban dos años de experiencia, dominio de dos idiomas diferentes, un ciclo formativo y una carrera universitaria para un puesto que, en su perspectiva, no requería tales cualificaciones. Su punto de vista resalta un problema real en el mundo laboral actual: la creciente tendencia de las empresas a establecer requisitos excesivos para puestos de trabajo que no los necesitan.

"Cómo puede ser posible porque me estaba dando yo aquí una vuelta por el maravilloso mundo de Infojobs que para trabajar en el TEDi como ayudante de dependienta -que ya me dirás tú lo que hace un ayudante de dependienta, no dependienta- me pidan dos años de experiencia, dos idiomas diferentes, ciclo formativo de no sé qué o carrera de no sé cuántas", se indignaba la joven tiktoker".

Los requisitos para trabajar de dependienta que indignan a TikTok

"Disculpa es que si yo tuviera siete carreras y ocho idiomas no trabajaría en el TEDi. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Es que claro, luego no queremos trabajar. No: es que pides un ingeniero aeronautico para pasar el código de barras por una maquinita. Es que para eso no me falta tres carreras: para recoger un pedido y atender clientes no necesito dos idiomas diferentes, es que claro.." ha increpado.

La justificación detrás de estos requisitos a menudo se basa en la competencia feroz en el mercado laboral. Las empresas buscan atraer a los candidatos más cualificados y reducir el tiempo de entrenamiento. Sin embargo, este enfoque puede excluir a personas talentosas que, aunque carezcan de la experiencia o la educación formal requerida, podrían desempeñar el trabajo de manera competente.

El video de TikTok también pone de manifiesto una realidad frustrante: la brecha entre las expectativas de los empleadores y la realidad de las demandas laborales. Para muchas personas, conseguir su primera oportunidad de trabajo se vuelve un círculo vicioso: no pueden obtener experiencia sin un trabajo, pero no pueden conseguir un trabajo sin experiencia. Esto plantea la pregunta de si los requisitos excesivos son un obstáculo innecesario para los jóvenes que buscan entrar en el mercado laboral.

La discusión sobre los requisitos laborales excesivos es especialmente relevante en una época en la que la falta de oportunidades de empleo y las condiciones laborales precarias han llevado a muchas personas a aceptar trabajos para los que están sobrecalificadas o para los que no necesariamente cumplen con los requisitos tradicionales.