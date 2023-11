Un auténtico animal televisivo: así es cómo muchas personas definirían a la histórica presentadora, Ana Rosa Quintana, que actualmente presenta el vespertino 'TardeAR' para Telecinco. Tras varias décadas cosechando un éxito tras otro de audiencias, la periodista se ha convertido en una de las principales bazas para Mediaset que, en los últimos meses, ha visto cómo ha bajado hasta la tercera posición en el ranking de cadenas más vistas de Españas con Telecinco.

Pero, al contrario de lo que directivos como Alessandro Salem pudieran proyectar, el programa de Ana Rosa no ha sido el éxito esperado: y ha llegado a tocar suelo con poco más de 700.000 espectadores. A pesar de la distancia que toma día a día el programa con su principal competidor, 'Y ahora Sonsoles', Mediaset no ha tomado la decisión definitiva que ya tomó con 'Cuentos Chinos' y Jorge Javier, aunque ya se ha reconocido públicamente que la preocupación está justificada.

Ana Rosa habla de cuanto cobra en Telecinco

Aunque el sueldo de las figuras más famosas de la televisión sigue siendo un misterio, no es difícil imaginar que Ana Rosa se debe encontrar entre los fichajes mejor pagados de Mediaset. Tanto es así que la propia Wikipedia cifra entre 3 y 4 millones de euros el sueldo de la periodista.

A pesar del dato de la enciclopedia pública, la propia Ana Rosa nunca había comentado abiertamente su salario en Mediaset hasta que ha hablado por fin del tema en una entrevista para el medio Informalia. Al ser preguntada al respecto, su respuesta ha sido contundente: "Dile a Wikipedia que se informe. No nos confundamos: no es lo mismo lo que cuesta un programa que lo que gana el presentador, que también hay que pagar muchos colaboradores y muchos sueldos y muchas cosas".

En cualquier caso, Ana Rosa ha asegurado que "Esas cantidades te aseguro que no son. A mí me encantaría que fuera, pero no es así. Eso era antes en la tele, ahora ya no se paga como se pagaba antes".

La presentadora también ha confesado una situación que se le hará difícil de imaginar a la mayoría de sus espectadores: "El dinero que tengo en la cuenta, la verdad es que no lo sé porque tengo tal escape por todas partes que a saber. Normalmente, el dinero que gano lo reinvierto en la empresa y en crear puestos de trabajo". Aunque ha reconocido que "no tengo yate y vivo en la misma casa desde hace 30 años".

#AUDIENCIAS | #YAhoraSonsoles (12.3%) cierra líder una semana más en Antena 3 sobre #TardeAR (10%)



▪️Sonsoles Ónega firma su mayor distancia semanal con Ana Rosa Quintana con 202.000 espectadores y 2.3 puntos de cuota pic.twitter.com/pzNzxYSWD1 — telemagazine (@telemgzn) 4 de noviembre de 2023

Confiesa quien es su presentador favorito

Otra de las partes más comentadas de la entrevista ha sido la que ha dedicado a hablar de sus presentadores favoritos de la competencia: "Pablo Motos me encanta, me parece un genio. Y luego está el formato, 'El Hormiguero'".

Respecto su excompañera, Sónsoles Onega, ha respondido tajante que "Es buena, de otro modo, no la hubiera contratado yo. Y ha querido felicitarla por su reciente galardón: "Le doy la enhorabuena por el premio Planeta".

También ha tenido buenas palabras para otro periodísta histórico: "A mí el entrevistador que más me gusta es Carlos Alsina. Pero es que son programas completamente distintos, es que son incomparables unos formatos con otros. A mí Broncano me parece un descubrimiento y que lo lleva por un terreno que solo lo puede llevar él".