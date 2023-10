Belleza en todos los sentidos este vídeo, lástima que no salgan los nombres de las provincias para los que no las conocemos todas, solo reconocí: Andalucía, Islas Canarias, Ceuta (porque lo dice la canción), Madrid (por Mecano), Cataluña, el País Vasco y Navarra, ¿Cuál me faltó? https://t.co/06Bejt8T3Z