Es un debate histórico. Pese a que Gibraltar es territorio británico, muchos españoles no se conforman ni renuncian a gritar aquello de "¡Gibraltar español!". Y eso sin contar con los problemas a los que se enfrentan habitualmente las embarcaciones por la jurisdicción del mar.

Han pasado tres siglos desde la firma del tratado de Utrecht y, aun así, la rivalidad sigue existiendo. Sin embargo, hay un punto en la Región de Murcia en el que se toman este asunto menos a pecho. Está en Balsicas. Allí reina la paz.

Un local de la localidad de Torre Pacheco tiene claro que hay que estar unidos "for the drink", dice en su escaparate. Se llama Spanglish y está ubicado en la calle... Gibraltar Español. El nombre de la vía atribuye la propiedad de la península a España, pero parece que el dueño de este negocio ha sabido meterse de 'lleno' en la batalla para poner fin al conflicto, y ha unido en su bar a clientes hispano y angloparlantes.

Dónde está y cómo es

De hecho, sus puntuaciones en los portales de restaurantes le otorgan una media de "Excelente", principalmente por ofrecer música en directo, una carta que incluye "un poco de todo" y unas maravillosas fish and chips. Como dirían los ingleses, 'Eat, drink and be merry (for tomorrow we die)'.