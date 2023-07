El verano ya ha llegado y con él, las altas temperaturas. Ya son muchos los que no soportan estas temperaturas tan extremas tanto en la calle como en casa. Y es que es un realidad, que el hecho de salir a la calle con el termómetro a 35º no es apetecible para nadie. Por esta razón, muchos prefieren irse a pasar el verano a otras zonas de España donde el calor no resulte tan insoportable.

Nueva situación La segunda ola de calor que tuvov lugar el lunes con principal impacto en la mitad sur peninsular en donde las temperaturas alcanzaron hasta 44 grados en el valle del Guadalquivir, ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En cuanto a las temperaturas, se superarán máximas de 38 grados en amplias zonas del interior peninsular, en Mallorca los valores estarán entre 40-42 grados y en áreas del interior de la mitad sur peninsular se sobrepasarán los 40 grados, según las predicciones. La situación sigue siendo de extremo calor practicamente en todo el país. Aunque bien es cierto, que en ciertas zonas las altas temperaturas azotan de una manera mucho más fuerte. Tal y como ha afirmado en su cuenta de Twitter la AEMET, hay zonas en peligro de extremo calor: Seguimos con una situación muy adversa por la #OlaDeCalor, que obliga a activar avisos rojos (peligro extremo) - Martes: Puntos de Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía. - Miércoles: Región de Murcia. - Jueves: Canarias. Esto obliga a buena parte de la población a evitar estas zonas durante los meses de verano ya que el peligro es mucho mayor que en otras regiones del país.