El verano ya ha llegado y con él, las altas temperaturas. Ya son muchos los que no soportan estas temperaturas tan extremas tanto en la calle como en casa. Y es que es un realidad, que el hecho de salir a la calle con el termómetro a 35º no es apetecible para nadie. Por esta razón, muchos prefieren irse a pasar el verano a otras zonas de España donde el calor no resulte tan insoportable.

Por desgracia, las altas temperaturas serán las protagonistas de este verano, según lo ha afirmado la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que informa de que existe una probabilidad del 90% de que las condiciones de 'El Niño', el fenómeno meteorológico, sigan prevaleciendo durante el segundo semestre de 2023. 'El niño' Se trata de un fenómeno natural que provoca que se alcancen temperaturas extremas que podrían provocar cifras récords en todo el país. "Hay un 98% de probabilidades de que al menos uno de los próximos cinco años, así como el lustro en su conjunto, sean los más cálidos jamás registrados", ha asegurado el organismo. En el Pacífico tropical ('El Niño' suele ocurrir en un promedio de dos a siete años) han tenido lugar condiciones características de este fenómeno que pueden provocar el aumento de las temperaturas mundiales y unos patrones meteorológicos y climáticos perjudiciales. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lo ha dejado claro a través de su cuenta de Twitter, informando a sus seguidores que la vuelta de 'El Niño' era muy probable, siendo uno de los principales responsables de la sequía en el país. La @WMO anuncia la prevalencia de unas condiciones que pueden indicar el inicio de un episodio de El Niño. Existe una probabilidad del 90 % de que las condiciones de El Niño sigan prevaleciendo durante el segundo semestre de 2023.

Nota de prensa 👇 https://t.co/1ugmuE3fOJ pic.twitter.com/ncoAY9sr8h — AEMET (@AEMET_Esp) 4 de julio de 2023