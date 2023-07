El verano ya ha llegado y con él, las altas temperaturas. Ya son muchos los que no soportan estas temperaturas tan extremas tanto en la calle como en casa. Y es que es un realidad, que el hecho de salir a la calle con el termómetro a 35º no es apetecible para nadie. Por esta razón, muchos prefieren irse a pasar el verano a otras zonas de España donde el calor no resulte tan insoportable.

Fuerte ola de calor Para ver que se hace para combatir esta ola de calor, la predicción de Mario Picazo es la opción más recurrida para los que quieran salir de dudas acerca de qué zonas del país van a ser más calurosas. Aunque, si algunos no se quieren asustar es mejor no meterse en la cuenta de Twitter del meteorólogo ya que es ahí donde hace un seguimiento del cambio de temperaturas actualizado. En un tweet reciente de su cuenta ha publicado el mapa de las temperaturas señalando las zonas más calurosas y la verdad es que, no es de agrado para la mayoría. Así lo publica Picazo: "La última actualización del modelo Europeo lleva la dorsal de intenso calor algo más hacia el este de lo que inicialmente se esperaba. Aún así en algunas zonas de España el calor será intenso sobre todo la semana que viene especialmente en zonas del Mediterráneo #OlaDeCalor". El experto deja claro que el calor ha llegado para quedarse y que sobre todo, habrá que estar alerta la semana que viene en las zonas del Mediterráneo. Es importante estar al tanto de estar predicciones para tomar medidas si queremos escapar o al menos evadir un poco estas fuertes olas de calor que pueden provocar consecuencias como insolaciones, dolores de cabeza o mareos. La última actualización del modelo Europeo lleva la dorsal de intenso calor algo más hacia el este de lo que inicialmente se esperaba. Aún así en algunas zonas de España el calor será intenso sobre todo la semana que viene especialmente en zonas del Mediterráneo #OlaDeCalor pic.twitter.com/ulZwpjUPOT — Mario Picazo (@picazomario) 4 de julio de 2023