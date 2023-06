Una de las desigualdades más indignantes que existe es la de la pobreza energética: mientras las rentas más altas pueden permitirse ir en traje de chaqueta todo el día porque van saltando de aire acondicionado a aire acondicionado; hay un buen porcentaje de la población que no se puede permitrir instalar un climatizador en su casa o, si lo tiene, directamente enchufarlo.

Si hay algo que debería determinar la intención de voto (en términos del humorista Miguel Maldonado) más que un horno lleno de sartenes apiladas o una Navidad con veinte sillas distintas, eso es el calor que sufrimos en verano: como bien ha detectado la tiktoker murciana Super Claudia, pasar calor es de "gente pobre" y en los casos más extremos puede costarnos incluso la vida.

Aunque el pasado mes de mayo, la ministra Yolanda Díaz y candidata a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales del 23 de julio, aprobó una norma para prohibir que los empleados trabajen al aire libre cuando existan alertas de la Agencia Estatal de Meteorología, el problema sigue encima de la mesa: en España han muerto un total de 16 personas por causas atribuidas a las temperaturas extremas desde el pasado 20 de junio, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria gestionado por el Insituto de Salud Carlos III.

Decirle a alguien que, ante estas condiciones climáticas extremas, lo que tiene que hacer es un "truco" para refrescarse, puede parecer ofensivo frente a la movilización política a favor de las clases trabajadoras y pobres; pero, en ocasiones, no queda otra alternativa: no descansar por la noche a causa de las altas temperaturas nocturnas no es una opción, especialmente cuando tienes que levantarte temprano para salir a ganarte el pan.

El truco de una murciana para refrescarse por la noche

El pasado 26 de junio, en pleno apogeo de la ola de calor en España, la creadora de contenido en TikTok Súper Claudia subió un vídeo compartiendo su sabiduría con toda la "gente pobre" que no se puede permitir poner el aire acondicionado por la noche. La publicación ha alcanzado las 26 mil visualizaciones y ha ayudado a cientos de Españoles a conciliar el sueño durante las tórridas noches de esta semana (y las que vienen).

En la publicación, Super Claudia se pregunta: "¿No puedes dormir por las noches porque te mueres de calor?" y ofrece sus conocimientos de sureña para solucionarlo: "Acho, aquí la murcianica, te va a contar un truco".

El truco en cuestión, es tan sencillo como ingenioso: "Se trata de que cojáis una botella, el tamaño no importa (eso dicen) yo con este tamaño voy bien, y la metáis al congelador. Bueno, decir antes que este truco es para gente pobre, gente como yo, que vive en una casa (un 2º piso, para ser más claros), que da el sol por todos lados, que no tiene aire acondicionado y que el ventilador pues lo único que hace es remover el aire caliente. Una vez aclarado para qué tipo de público va dirigido este vídeo, vamos a seguir con el paso a paso de qué hacer con la botella congelada".

Una vez tenemos todas las herramientas, solo hay que seguir dos sencillas pautas: "Paso número uno: coges tu botella congelada y la agarras con la mano" y, "Dos: métete en la cama y duermete".

Si alguien piensa "vaya chorrada" al ver este vídeo, que ponga cuidado: "ya me diréis cuántos de vosotros cuando estáis en invierno, tapaditos, duermiendo y os da calor sacais un pie de la cama".