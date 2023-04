En el vídeo en el que se refiere a sí mismo como "jamonero", el hombre explica que ha tenido conocimiento de que se están produciendo muchos asaltos en las estaciones de servicio de la zona. Sin embargo, él cree tener un arma secreta con la que combatirlos.

Así lo ha mostrado en las imágenes compartidas en el perfil de TikTok @elpimpollo_ _, una cuenta de humor en la que el hombre, "tu chatarrero de confianza", se dedica a hacer humor.

"Me he enterado de que están robando por las gasolineras de por aquí, de la Región. Es decir, aquí cerca, tal cual. He cogido mi arma secreta: el jamón de pata negra. Con esto le pegas un jamonazo a uno que lo reviento. Es que lo reviento, lo reviento. Cuando llega le hago así [gesto] y ese no vuelve a robar nunca más. Así que ya sabéis. Cuando necesitéis un guardaespaldas aquí está el jamonero, corte fino y entero".