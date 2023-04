La controversia no se ha generado solamente porque haya 'calzado' su extensa opinión sobre la natalidad y la razón por la que no se tienen hijos -muy a su pesar- a raíz de los bajos datos registrados en España, sino que también se han criticado duramente las palabras de su discurso.

Parte de la audiencia ha entendido que el periodista de Moratalla cree que los jóvenes "están obligados a tener hijos" porque de no ser así el futuro del país "se dibuja triste". De hecho, el presentador, que hace tiempo se encargaba de dar las noticias del espacio de Deportes, llegó a cuestionarse si lo que se hacía para no tenerlos era "poner excusas".

"España, país de viejos porque no tenemos niños". Así arrancaba Sánchez, que presenta la edición matinal, el vídeo que la propia cadena compartió en TikTok y que se ha viralizado (para mal). En realidad son imágenes del pasado 11 de abril, pero han cobrado repercusión ahora.

"Somos el segundo país de Europa con el índice de natalidad más bajo. Los datos son difíciles de creer. En 13 de cada 10 hospitales españoles solo se atiende un parto al día. A este paso se cierran maternidades, a este paso sobran pediatras, a este paso qué país más triste se dibuja en el horizonte".

Hasta ahí, todo relativamente 'bien'. Sin embargo, llegó el momento en el que cuestionó a qué se deben estas estadísticas, y pronunció algo que parecía más bien un reproche: "¿Qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre? Razones hay mil, y reales: el problema del trabajo, el de la vivienda, el de no poder edificar un futuro de cierta estabilidad... ¿Pero eso siempre es así? ¿En todos los casos? ¿O en muchos son también excusas?".

A partir de entonces, y parece que para animar a tener hijos a quienes no se deciden o 'ponen excusas', Manu Sánchez se puso a sí mismo como ejemplo. "Si nos ha pasado a todos. A todos se nos ha puesto esa pelota en el estómago. 'Ay, madre mía, niños. Qué vértigo, qué responsabilidad, más obligaciones, más gastos, más sufrimiento. En definitiva, hemos sentido que nunca es el momento. Reconozco que para traer a un niño a este mundo hay que ponerle un punto de locura. Pero siempre ha sido así. Si te lo piensas, no lo haces. Al menos en mi caso, vaya si mereció la pena", concluyó.

Gran parte de la audiencia ha calificado al periodista como un "telepredicador" -como si fuese la mismísima Tammy Faye-, lo han acusado de pronunciar "la hoja parroquial", de "usar un informativo para dar lecciones sentimentales", de vivir "alejadísimo de la realidad", de utilizar un informativo para "soltar moralinas judeocristianas" en lugar de para informar o de "decirle a la gente qué tiene que hacer con su vida".

"No puedo independizarme, que alguien me explique cómo quieren que mantenga hijos", "no es una obligación tenerlos", "no todo el mundo quiere" y "su discurso ha sido el mejor anticonceptivo", han añadido otros.

No es la primera vez que ocurre algo semejante con el murciano. También se hizo viral tras criticar duramente a los políticos y toda su gestión con la pandemia tras pasar el coronavirus. Los acusó de tomar a la ciudadanía "por tontos".

"He sufrido el virus y me han tomado por tonto. Estoy superando lo primero, lo segundo no. El 9 de noviembre se detectó la ómicron, ¿verdad? Países como Alemania, Bélgica, Reino Unido empezaban a batir récord de contagios. Aparecieron nuestros políticos para decirnos que aquí no iba a pasar lo mismo, que estábamos todos vacunados, que aquí no iba a llegar así. Nos tomaron por tontos. Ninguna medida, pasaban los días, llegaba la Navidad y a dos días, a dos días tan solo de la Nochebuena, se reunían. ¿Para qué? Solo para que la mascarilla volviera a ser obligatoria en exteriores. Nos tomaban por tontos. Madrid tiene la mejor Sanidad de España, nos lo dijeron. Me lo dijeron cuando desde mi encierro intentaba contactar con el centro de salud para conseguir la baja. Dos días, dos días colgado al teléfono. Me aseguraron que me iba a llamar un rastreador y 16 días después todavía estoy esperando. Todos los antígenos, todas las PCR, por supuesto, por lo privado, un dineral. Me tomaron por tonto. Llegamos a final de año con la sexta ola desbocada necesitando analizar cada curva, cada incidencia, cada número de contagiados. Todo se paró el día 30, el 31 es Nochevieja, el 1 Año Nuevo, el 2 domingo, ¿cómo vamos a ofrecer datos? Apagón como si el virus se fuera también de vacaciones. Nos toman por tontos. Señoras y señores políticos, si no toman decisiones, si no solucionan o al menos lo intentan, nuestros problemas, si cada ola que llega quedan más retratados, déjenlo o explíquennos con autocrítica, con sinceridad, la situación. No nos tomen por tontos".