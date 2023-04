Carlos Alcaraz se ha convertido en la gran promesa del tenis mundial: con tan solo 19 años, el joven aspira a convertirse por segunda vez en número uno del mundo en el ranking ATP, un reconocimiento que ya obtuvo en septiembre de 2022 tras ganar el US Open y que espera volver a obtener en el Roland Garros que se disputa del 28 de mayo al 11 de junio.

Pero, además de un portento de la raqueta, Carlitos es ante todo un enamorado de su tierra, Murcia, y no es extraño verlo hablar de ella en entrevistas o firmar las cámaras tras los partidos con el nombre de su pueblo natal: El Palmar.

En esta ocasión, el joven murciano ha salido en defensa de su Región en una entrevista para 'Iguales' el pódcast de Mutua Madrid Open conducido por Jaime Álvarez (alias, Gravesen) desde la caja Mágica y que cubrirá las dos semanas en que se disputará el torneo entre el 24 de abril y el 7 de mayo.

Carlos Alcaraz sale en defensa de la Región de Murcia

En una parte de la conversación, el entrevistador saca el tema de las bromas con la Región: "Sé que hay muchos memes, mucha tontería con Murcia. Pero yo pude vivir un año en Murcia ciudad porque estaba becado por la UCAM. Y no solo Murcia ciudad, que me parece flipante, sino todo lo demás. La Región, lo que es la costa y no solo la costa: yo recuerdo visitar Caravaca de la Cruz y flipar, no puede estar en El Palmar, pero me hubiese gustado".

Con su experiencia tras haber estudiado el Grado en Ingeniería Informática en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, Gravesen sigue reflexionando sobre la percepción que tienen fuera de la Región: "La gente tiene esa concepción de Murcia que ojalá la gente tuviera la oportunidad de pasar un fin de semana a Murcia y flipar".

Es entonces cuando Carlos Alcaraz reconoce que comparte el diagnóstico: "Yo siempre digo que Murcia está muy infravalorada, tú lo has dicho: hay muchos memes de Murcia, donde está Murcia, los murcianos... porque realmente no han ido".

Por otra parte, Carlitos ha contado que todas las personas con las que habla y han ido a Murcia "salen encantados: tenemos playa, montaña, tenemos buen clima, buena comida. hay sitios espectaculares".

Al final, Alcaraz ha enviado un duro mensaje a todas las personas que hacen bromas sobre la Región: "A los que no han ido y están creando ese tipo de memes, se arrepentirán de todo lo que han hablado de Murcia porque saldrán encantados".