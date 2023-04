Los chistes basados en juegos de palabras son los favoritos de algunos humoristas, aunque hay cierto público al que no hacen ninguna agracia: al igual que los chistes políticos, los chistes verdes o los chistes de Jaimito; este tipo de comedia tiene tantos seguidores como detractores y hay quienes directamente no los soportan.

De un tiempo a esta parte, Murcia es ha convertido en el nuevo Lepe y se ha creado prácticamente una nueva categoría de humor sobre esta Región de España. Los programas de humor como 'La Resistencia' mencionan recurrentemente a los murcianos para, entre otras cosas, reírse de su forma de hablar.

En la última intervención, Broncano insinuó que los murcianos directamente no saben hablar; y recibió una invitación del presidente Fernando López Miras para venir a visitar la Región. Poco antes, un humorista de Albacete hizo un sketch con la misma temática y no son pocas las publicaciones que circulan por redes sociales asegurando que "Murcia no existe".

El chiste sobre empresas murcianas que revoluciona Twitter

En esta ocasión, el chiste sobre murcianos no ha versado sobre la "existencia" de la Región ni sobre la forma de hablar de sus habitantes, sino sobre un simple juego de palabras: "¿Si una empresa de Murcia triunfa en todo el mundo, se convierte en una empresa murcinacional?" ha publicado la cuenta #PorQuéTT.

Inmediatamente después, ha aclarado que "tenía este chiste todo el día en mi cabeza y necesitaba soltarlo por algún lado. Anuncio mi disolución como grupo terrorista tras este atentado".

Aunque muchos anunciado que piensan abandonar la cuenta tras la lectura del chiste, otros han insinuado que el autor debería llamar una empresa murciana para que lo contratara como 'copywriter': "Llama a El Pozo o PC Componentes. Te fichan seguro para sus campañas. O bien TVE para reboot de "Murcia qué hermosa eres".