El murciano Miguel Maldonado se gana la vida como cómico, pero ante todo es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Murcia. De sus estudios superiores nació, quizás, la pulsión que lo llevó a meterse de lleno en la curiosa anécdota que ha compartido con la cadena Ser y en al que cuenta como fue su primer encuentro con el famoso periodista Iñaki Gabilondo.

Maldonado ha explicado como, cuando trabajaba como realizador para el diario Público se encontró con una pizarra gigante y no pudo más que satisfacer la famosa 'teoría de Yardley': dibujar un pene. Esta práctica, que podemos encontrar en cualquier libro de texto o pupitre adolescente, se explica según el psicoanalista por la necesidad de la juventud de dibujar "pollas a partir de la experiencia, que consiste exclusivamente en tu pene".

La historia, que el murciano ha calificado directamente de legendaria, cuenta el "rocambolesco" encuentro entre Gabilondo y Maldonado: "Yo ese día estaba aburrido, no sé por qué y, entonces, consideré que era una idea estupenda dibujar un pene. Hice dos pequeños cojoncillos en la esquina y luego dije 'ya verás qué risa si voy ahora con el rotulador andando haciendo un pene gigante".

Para sorpresa de Maldonado, cuando culminó su pieza fálica (si quieres hacerlo canónico hay que hacer como dos gotillas saliendo) se dio la vuelta y encontró detrás a Iñaki Gabilondo mirando la escena fijamente. Según cuenta el murciano, el periodista o miró fijamente "muy serio, muy serio" y con eso fue "mas qué suficiente. Simplemente me miró como diciendo no, no era por ahí".

Ante la vergonzosa situación, Maldonado se decantó por no borrar el dibujo del pene gigante: "Qué iba a hacer, ahora decir que era todo una broma. Claro que era una broma, pero no iba a decirle "no, Iñaki por favor, disculpe. Simplemente lo di como por una cosa que había pasado".

Iñaki Gabilondo habla sobre el vergonzoso momento con Miguel Maldonado

La redacción del diario Público, donde sucede toda esta incómoda escena, se puso en contacto con Iñaki Gabilondo tras la publicación de la anécdota para conocer si se acordaba de ella. El periodista ha confesado que no guarda recuerdo sobre la misma y achaca la pérdida de memoria a su avanzada edad: "La culpa no la tiene ni Maldonado, ni el pene, la culpa es que yo estoy en una edad muy difícil para recordar cosas".