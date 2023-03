Carlitos se prepara para recuperar el número uno en el Indian Wells. Para su primer enfrentamiento, que se disputará mañana en California, el murciano ha reconocido en rueda de prensa que se encuentra bien: "He podido entrenar por primera vez con algunos jugadores, hemos jugado algunos puntos y me he sentido bien. Me han sentado bien algunos días de desconexión. Siento que estoy preparado".

Tras sufrir tres lesiones en cuatro meses tiene claro su objetivo: "Para mí, ganar este torneo y ser de nuevo número 1 del mundo es un excelente objetivo", demostrando una vez más que las palabras de su abuelo "cabeza, corazón, cojones" se han convertido en una filosofía de vida más que un lema. Aunque este precepto ya lo acompañaba en cada entrenamiento y partido, hace menos de tres meses, que también lo lleva tatuado en la piel: el pasado 23 de diciembre, el palmareño confió en su paisano, Joaquín Ganga, para grabar las tres 'C' que representan las palabras de su abuelo. Ahora, también lo acompañarán en sus pies: Nike ha creado un diseño exclusivo inspirado en el 'eslogan' de Carlos Alcaraz. Ha sido el propio tenista quien, a través de su perfil den redes sociales, ha compartido las nuevas zapatillas diseñadas especialmente para él. Las zapatillas Nike Dunk Low son unos 'sneakers' diseñados en blanco, azul y amarillo que cuentan con dos detalles que hacen imposible no reconocer en homenaje a quién están dedicadas: a un lado, las palabras "Cabeza, Corazón, Cojones" y, en el otro, los emoticonos de un cerebro, un corazón y dos pelotas de tenis, que representan gráficamente los conceptos de la frase. Reacción a las zapatillas de Carlos Alcaraz Las nuevas zapatillas que Nike ha regalado a Carlos Alcaraz han sido un completo éxito en TikTok, donde la publicación se ha llenado de comentarios de personas admirando su diseño y manifestando que quieren unas: "Las quiero" o "Las necesito" son algunas de las respuestas más repetidas entre el casi centenar de mensajes que acumula el vídeo en la plataforma china. Por el contrario, en Twitter y en sintonía con el 'tono' más agresivo y sarcástico que se maneja en esta red social, los usuarios han criticado el "garrulismo" y se han preguntado si "es que no tiene gente con gusto en el equipo".