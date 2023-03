Carlos Alcaraz despejó todas las dudas sobre su estado físico en la rueda de prensa que ofreció nada más llegar a Indian Wells. El murciano, que renunció al torneo de Acapulco por unas molestias, afirmaba que «me siento realmente bien en este momento». «He realizado mi primer entrenamiento y me siento muy bien. Estos días libres me han venido bien, porque ahora ya estoy listo para volver a competir», explicaba Alcaraz, que se prepara para jugar en Indian Wells.

Si gana este Masters 1.000, en el que no participa Novak Djokovic al no poder entrar en Estados Unidos por no estar vacunado contra el Covid, el murciano recuperaría el número uno del mundo.

«Para mí, ganar el torneo y volver a ser el número uno es una muy buena meta», comentaba en rueda de prensa, añadiendo que «tengo muchas ganas de hacerlo». Olvidadas ya las molestias que sufrió en la final de Río de Janeiro, donde no pudo conquistar su segundo título del año, Alcaraz tiene la mente puesta en sumar una nueva victoria en pista dura. «Diría que tengo mis posibilidades de ganar el torneo y voy a intentar aprovecharlas», comentaba en la previa del Masters 1.000 de Indian Wells.

Alcaraz, semifinalista el año pasado, encara este torneo como primer cabeza de serie ante la ausencia del serbio Novak Djokovic, quien renunció a participar al no poder entrar a Estados Unidos por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.

Alcaraz comenzará el torneo de Indian Wells directamente en segunda ronda frente al estadounidense Brandon Holt o el australiano Thanasis Kokkinakis.

Se prepara para defender muchos puntos en marzo porque, además de ser semifinalista en Indian Wells el año pasado, se proclamó campeón en Miami.