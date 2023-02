El actor murciano Jaime Lorente saltó a la fama en 2017 cuando interpretó a Denver en la exitosa serie de Netflix 'La Casa de Papel'. Aunque el joven treintañero ya había trabajado como intérprete en 'El secreto de Puente Viejo' y varias obras de teatro (entre ellas, la producción Equus que le valió el Premio al Mejor Actor en los Premios María Jesús Sirvent), la serie de televisión creada por Álex Pina significó un punto de inflexión en su carrera.

Sobre este éxito repentino y cómo gestionarlo conversó Jaime Lorente en el programa 'Generación ansiedad' de 'Salvados': un capítulo donde se profundizó en la salud mental de los jóvenes, en un contexto donde las cifras de suicidios y problemas son absolutamente aterradoras: el suicidio es la primera causa de muertes en adolescentes y un drama cuyos casos se han duplicado en el último año.

En el programa de 'Salvados', Gonzo y su equipo visitaron la Universidad Complutense de Madrid para conversar con Jaime Lorente y Amaia Romero en calidad de referentes juveniles, así como con algunos estudiantes como Isa Huete y Adrián Oliva o el psicólogo Francisco Estupiña.

Una de las partes más aplaudidas y compartidas de la entrevista ha sido el corte donde el artista murciano cuenta su primera visita al psicólogo: "Nunca entendí ir al psicólogo como ir a un sitio donde una persona te iba a solucionar los problemas. Siempre entendí como 'wow', sé que me está pasando esto y me gustaría tener las herramientas, no para que me deje de pasar, sino para que cuando me pase lo lleve bien".

El murciano ha reconocido que, aunque los problemas no han desaparecido por arte de magia después de ir a un especialista, ha aprendido a gestionarlos: "Bueno, yo ahora mismo ¿sigo teniendo ansiedad? sí. ¿Inseguridad? También, la llevo mucho mejor".

Después, Gonzo quiso conocer más sobre la primera experiencia del actor en el psicólogo: "Y esa primera llamada al psicólogo pidiéndole cita, diciéndole: necesito hablar contigo. ¿Cómo es?"

Jaime Lorente explico que "ya te sientes súper bien" desde la primera llamada: "Ya funciona, para mí si, ya funcionaba. De repente, esa primera llamada, ese primer contacto me habilitó un lugar de tranquilidad que decía wow sé que hay una solución, no la tengo ahora mismo pero sé que la hay y estoy haciendo ahora mismo para encontrarla. Lo recuerdo como uno de los mayores gestos de amor propio que he tenido, como algo muy bonito".