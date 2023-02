Cada vez son más quienes cierran filas en torno a Ithaisa Suárez: la madre del pequeño Yeremi Vargas, que desapareció el 10 de marzo de 2007 en Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) y que contó en una entrevista con el youtuber AxelBlaze 16 el acoso que había sufrido por parte de la streamer Biyín.

Según explicó Suárez, hace 15 años, en 2013, la chica y un grupo de amigos se dedicaron a acosarla sistemáticamente, haciendo chistes "negros" sobre la desaparición de su hijo y su búsqueda. A raíz de la polémica se han publicado varios tuits de Bíyin que no solo demuestran la versión de la madre de Yeremi, sino que destapan otros muchos comentarios racistas, así como apología al nazismo.

El descubrimiento del pasado de Sara Moledo (el nombre real de Biyín) ha salpicado también a AuronPlay: su pareja y uno de los creadores contenidos más vistos en España que incluso ha decidido abandonar la plataforma de streaming Twitch por la presión que está recibiendo: ""voy a descansar un poco, recuperar esas ganas de querer hacer cosas y de crear. No soy un streamer de actualidad ni tecnología".

Abro hilo de la recopilación de los tuits de auron y biyin para los que no sabían lo que está pasando: pic.twitter.com/f3sTlze5wB — bumi ⭐ ⭐ ⭐ (@tanyeternals) 5 de febrero de 2023

Jaime Lorente, crudo y directo contra Bíyin, pero sin nombrarla

El actor murciano Jaime Lorente, conocido por su interpretación en series como 'La casa de papel' o la reciente 'Cristo y Rey', se ha sumado a la ola de críticas contra Sara Moledo. Si hace tan solo unos días era el famoso youtuber Wismichu (Ismael Prego) quien cargaba contra Biyín: "Lo peor que ha hecho Sara no es ese pasado. Lo peor que ha hecho Sara es cómo trata a sus seres cercanos, managers, amigos e incluso pareja").

Lorente ha subido un vídeo a TikTok donde con gesto duro y serio, se dirige en segunda persona a alguien que, aunque no está mencionada directamente por el actor, todo el mundo ha interpretado como Biyín por el contexto y las alusiones: "Mira, el sentido del humor no tiene límites cuando hay gente que se dedica al humor", tras esta explicación, el murciano ha subido el tono para insultar directamente a la creadora: "Pero tú que eres imbécil no tienes ningún tipo de derecho a hacer bromas de imbécil. Y, ahora, si te están tratando como una imbécil, pues te jodes".

Inmediatamente, los comentarios del TikTok se han llenado de menciones a la cuenta de Biyín y mensajes de apoyo a Jaime Lorente.