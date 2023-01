David Cánovas, alias TheGrefg, es una de las mayores promesas del mundo del 'streaming': nacido en Alhama de Murcia en 1997 y nativo de Twitch, ha llegado a congregar hasta 2,5 millones de personas en su canal y acaba de marcar un auténtico hito en su carrera con la organización de los multitudinarios Premios Esland en México.

El murciano, además de una estrella en su ámbito, siempre ha estado muy comprometido con distintas causas sociales: por ejemplo, el pasado febrero de 2022, entregó 130.000 a la fundación Aldina: una organización sin ánimo de lucro que ayuda a niños y adolescentes enfermos de cáncer.

El pasado 24 de enero, TheGrefg visitó 'El Hormiguero' para conducir un experimento social que ha conmovido los corazones de millones de españoles, pero no es la primera vez que el murciano visitaba los platós del exitoso programa de Antena 3: ya en 2021 se sentó junto a Pablo Motos para dar una entrevista donde reveló algunos detalles de su vida personal, como la exigencia del mundo 'gamer' y 'youtuber', o su relación de pareja.

El experimento social que ha hecho TheGrefg en 'El Hormiguero' ha consistido en confrontar a dos grupos de edad aparentemente opuestos, los niños y los abuelos, para hacerles una de las preguntas más habituales cuando se es pequeño: "Y tú, ¿Qué quieres ser de mayor?".

La mayoría de los pequeños ha confesado que su sueño es llegar a ser tiktokers, streamers, actores y actrices o cantantes. Una de las jóvenes confesaba que "Me gustaría bailar en un escenario junto a Lola Índigo" (artista que también participó en el espectáculo de los Premios Eslands); aunque prácticamente todos los abuelos han reconocido no saber a qué profesiones se referían.

Los jóvenes han aprendido una lección muy valiosa de sus mayores en la conversación, y es que hay que buscar la felicidad en la vida, aunque a veces no se cumplan algunos sueños: "Yo he sido feliz porque yo busco la felicidad por otros caminos", le decía una de las abuelas a la niña con la que charlaba.

Después, tras los encuentros entre niños y mayores, TheGrefg se ha sentado por separado con todos para charlar un poco más sobre su profesión: respecto a los pequeños, todos se han alegrado de ver a TheGrefg en 'El Hormiguero', y este les ha dejado un importante consejo: "No dejéis de soñar porque es lo más bonito, aunque tenéis que tener en mente que puede no salir".

Por su parte, uno de los mayores ha reconocido que no solo no conocía al murciano, sino que no entendía cómo ganaba tanto dinero con su trabajo, ya que según él "Cualquiera puede hacerlo".